Нью-Йорк, США, 15 июня, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Легковой автомобиль врезался в толпу людей посреди Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом сегодня, 15 июня, сообщают местные СМИ.

Tysto Авария

Сообщается, что автомобиль врезался в толпу пешеходов прямо посреди оживлённого Манхэттена.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 10 человек. Один пострадавший госпитализирован, другим медики оказали помощь на месте.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.