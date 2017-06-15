Кабул, 15 июня, 2017, 21:01 — ИА Регнум. В результате взрыва, раздавшегося в мечети Даште-Барчи, расположенной в столице Афганистана, погибли шесть человек, а еще не менее десяти получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.

U.S. Army Взрыв

Ранее сообщалось, что в мечети Даште-Барчи в Кабуле сработало неизвестное взрывное устройство. По информации местных СМИ, взрыв совершил террорист-смертник.

Кроме того, утверждалось, что очевидцы происшествия после взрыва в районе мечети слышали выстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая у посольства ФРГ в Кабуле боевики устроили взрыв, использовав для этого не менее 1,5 тонны взрывчатого вещества. По заявлению президента Афганистана, от взрыва погибло более 150 человек, около 300 получили ранения. Ни одна группировка не взяла ответственность за этот теракт.