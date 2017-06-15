Челябинск, 15 июня, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Соглашение о создании зоны развития агропромышленных технологий в регионе было подписано сегодня, 15 июня, в рамках участия южноуральской правительственной делегации в работе IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

Pxhere.com Пшеница

С китайской стороны в переговорах участвовали представители Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом и члены китайской инвестиционной группы.

Основной мотив действий правительства Челябинской области — нацеленность на удвоение экспорта в ближайшее время в КНР продовольственных товаров.

Напомним, комментируя международные экономические контакты, губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что у региона есть намерения довести товарооборот с Китаем до одного млрд долларов в год. Для этого товарооборот между Южным Уралом и Поднебесной необходимо утроить, так как по итогам 2016 года он составил порядка 300 млрд долларов. Причем, как отметил глава региона, товарооборот должен быть сбалансирован, и доведен до паритетных поставок товаров, то есть Челябинская область должна поставлять в Китай продукции на 500 млн долларов.

Напомним, в 2014 году товарооборот между Челябинской областью и Китаем достиг 518,4 млн долларов. В 2015 году он резко сократился. Стабилизировался в 2016 году.