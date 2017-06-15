Санкт-Петербург, 15 июня, 2017, 20:55 — ИА Регнум. В результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга одна из машин вылетела на пешеходный переход, где сбила троих человек, в том числе шестилетнего ребенка и беременную женщину. Об этом сегодня, 15 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Https://vk.com/spb_today Авария на улице Восстания (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Авария произошла около 18:15 на пересечении улицы Восстания и Ковенского переулка в Центральном районе города.

Как сообщили в пресс-службе дорожной полиции, травмы средней степени тяжести получила женщина и ее шестилетний сын. Легкими травмами отделалась беременная женщина.

По данному факту проводится проверка.