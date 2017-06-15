Москва, 15 июня, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин в ходе ежегодной «прямой линии» пообещал разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино», расположенном в городском округе Балашиха.

mermyhh Свалка

Эксперты ОНФ отмечают, что полигон «Кучино» находится на особом контроле у активистов Народного фронта. С самого начала запуска портала «Интерактивная карта свалок» от местных жителей по этому полигону пришло беспрецедентное количество заявок. Всего на данный момент на карту поступило 8529 заявок, 1519 свалок — рекультивировано, а 4537 сигналов — взято в работу.

«Свалки — проблема всех регионов страны. Жители Балашихи подняли только один из вопросов: почему свалка расположена рядом с жилыми кварталами? По СанПиН минимальная санитарная зона — 500 м. В зависимости от мощности полигона она может доходить и до километра. Но это не единственный вопрос. На самом деле их много: почему на свалки, ресурс которых уже исчерпан, продолжают везти мусор? Почему у нас большая часть отходов просто складируется на полигонах, и только малая доля перерабатывается? Мы растим горы мусора. В том же Подмосковье, в районе Долгопрудного, уже возвышаются искусственные горы из отходов, а общая площадь свалок в нашей стране сопоставима с площадью Швейцарии. Поэтому всем очевидно, что назрела реформа отрасли. Надо менять подходы, надо не только каждую свалку взять на контроль, нанести на карту, что уже сделано в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Надо начинать делать следующие шаги: каждую свалку приводить к нормам или ликвидировать. И главное — менять подходы в работе с мусором. Сейчас у нас в мусорку попадают бумага, картон, пластик, лампы и батарейки — а все это должно идти в переработку, часть — во вторичное использование», — отмечает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов напомнил, что по факту обращения жителей Балашихи активисты Народного фронта проводили на полигон «Кучино» рейд в феврале 2017 года и выявили массовые нарушения природоохранного законодательства. «По итогам рейда нами были направлены запросы в Генпрокуратуру РФ, Росприроднадзор и Главному санитарному врачу. В настоящий момент по нашим запросам идут проверки, и мы ждем конкретные результаты. Мы считаем, что полигон должен быть закрыт как можно скорее и будем этого добиваться», — отметил Миронов.

Ольга Тимофеева обратила внимание, что реформа в сфере обращения с отходами отложена до 2019 г., но это не означает, что до декабря 2018 г. можно ничего не делать: «Активисты ОНФ контролируют, как в регионах наводится порядок, как убираются свалки. Мы часто сами принимаем участие в ликвидации стихийных свалок. Но силами общественников можно решить далеко не все проблемы, поэтому важно, чтобы чиновники не спали, а включались в реформу. Мы считаем, если сейчас регионы не будут налаживать новый механизм работы с отходами, то в январе 2019 года люди получат новые платежки за мусор и спросят «за что мы платим?».

В ходе «прямой линии» с президентом были подняты и другие экологические проблемы, которые находятся в фокусе внимания активистов Народного фронта: проблема загрязнения угольной пылью портовых городов, в частности Находки, проблема охраны озера Байкал и потребности развития местных поселков.