Курск, 15 июня, 2017, 20:44 — ИА Регнум. В Курске вынесен приговор Игорю Абрамовичу, руководителю ООО «УК «УЮТ». Как уже сообщало ИА REGNUM, он обвинялся в причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям на сумму более 7,5 млн рублей.

Курского Абрамовича отправят в тюрьму за хищение 7,5 млн в сфере ЖКХ За колючей проволокой

С января 2013 по август 2014 года Абрамович, фактически руководивший сразу несколькими фирмами — ООО «УК «УЮТ», ООО «РЦ «УЮТ», ООО «Строй Сервис», ООО «Чистый Курск», — заключал договоры с ресурсоснабжающими организациями. С жителей многоквартирных домов управляющие компании собирали плату за коммунальные услуги — более 7,5 миллиона рублей за указанный период.

Однако деньги директор компании не передал ресурсоснабжающим организациям, а потратил на другие цели. ОАО «Курскэнергосбыт» не получило более 2,7 млн рублей, ОАО «МРСК Центра» — более 1,7 млн, МУП «Водоканал города Курска» — более 2,3 млн, ОАО «АтомЭнергоСбыт» — около 700 тысяч рублей.

Суд признал Абрамовича виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотреблении доверием, без целей хищения, в особо крупном размере. К этому обвинению добавилась еще одна статья — незаконное приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации — из-за того, что директор УК купил портативный диктофон.

Бывшему руководителю УК назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.