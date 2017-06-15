Лондон, 15 июня, 2017, 20:15 — ИА Регнум. В понедельник, 19 июня, начнется первый раунд переговоров между Великобританией и европейскими официальными лицами о выходе страны из ЕС, согласно заявлению правительства Великобритании, 15 июня сообщает Agence France-Presse.

Petr Kratochvil Брексит

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«Первый раунд переговоров о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза начнется в понедельник, 19 июня», — говорится в заявлении департамента по выходу Великобритании из ЕС.

Дата переговоров была согласована между министром по делам Brexit Дэвидом Дэвисом и главным переговорщиком по Brexit от Евросоюза Мишелем Барнье.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit 29 марта 2017 года, подписав официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.