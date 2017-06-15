Вашингтон, 15 июня, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Сенат конгресса США принял решение ужесточить санкции в отношении России, сообщает RT.

Pixabay.com Конгресс США

Законопроект предполагает сокращение максимального срока финансирования российских финансовых учреждений, внесённых в санкционные списки, до 14 дней, а также ограничение финансирования российских подсанкционных компаний нефтегазового сегмента до 30 дней.

Кроме того, документ предлагает наделить главу государства правом наложения санкций на инвесторов, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно.

Стоит отметить, что при этом сенат США не забыл принять поправку, защищающую от новых антироссийских санкций программы сотрудничества российских предприятий с американским аэрокосмическим агентством NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно этой поправке, «ни одно из положений данного законопроекта не должно привести к введению ограничений или запретов» на поставки Российской Федерацией технологий и услуг для проведения NASA или Минобороны США космических запусков.