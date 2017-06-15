Москва, 15 июня, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Иерархи Русской православной церкви просят жителей Москвы и Московской области не ходить к мощам Николая Чудотворца по субботним дням. Соответствующее обращение было опубликовано сегодня, 15 июня, на официальном сайте принесения мощей.

Kremlin.ru Владимир Путин возле ковчега с мощами святителя Николая

«В связи с тем, что большое количество паломников из регионов прибывает для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца по субботам, рекомендуем жителям Москвы и Подмосковья выбирать для паломничества любые другие дни, кроме субботы», — сказано в сообщении.

Ранее представители РПЦ сообщили, что за две с половиной недели почти полмиллиона человек поклонились мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве.