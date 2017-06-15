Мурманск, 15 июня, 2017, 19:58 — ИА Регнум.

21 человек, среди которых 2 ребёнка, уже обратился в медицинские организации Мурманской области по поводу присасывания клещей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, им всем была оказана необходимая медицинская помощь, 14 человек получили иммунопрофилактику.

Pixabay.com Клещ

«Обратившиеся жители Мурманской области выезжали в регионы России, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту: в Республики Карелия, Башкортостан, в Краснодарский край, в Вологодскую, Ленинградскую, Липецкую, Новгородскую области, — отметили в ведомстве. — Случаев заражения людей клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано».

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, Мурманская область не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, но в отпускной период жители области массово выезжают в места, благоприятные для проведения отпуска, включая территории, где есть риск заражения инфекциями, разносчиками которых являются клещи.

Так, в 2016 году по поводу присасывания клещей в медицинские организации Мурманской области обратилось 63 человека, из них — 13 детей. При этом, большинство (около 40%) по итогам 2016 года вернулись из Республики Карелия.

Добавим, в Мурманске есть прививки от клещей, но в ограниченном количестве: в областном Минздраве объяснили, что приобретение больших партий иммуноглобулина для региона нецелесообразно.