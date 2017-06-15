Красногорск, 15 июня, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Департамент центрального федерального округа продлил действие мусорного полигона в Балашихе с 2015 до 2025 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор региональной группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса отделение ОНФ в Московской области Антон Хлынов. По его словам, «дела в этом районе обстоят крайне плохо».

mermyhh Свалка

«Терпеть это безобразие люди будут ещё 8 лет, — отметил Хлынов. — Градостроительная политика в настоящее время такова, что, невзирая на всевозможные ограничения, разрастается жилая застройка, и с помощью коррупционных действий у нас продавливаются решения, которые мало того, что незаконные, но еще и небезопасные».

Он подчеркнул, что вокруг разрастающейся свалки строятся жилые дома, которые уже попадают на границу санитарно-защитной зоны. Корень проблемы эколог видит в отсутствии системного подхода к решению проблемы утилизации мусора.

«Президент сегодня ответил, что мы разрабатываем ресурсно-перерабатывающие комплексы и что скоро свалки закончат своё существование. Но нужно понимать, что вместо того, чтобы перейти на инновационные рельсы борьбы с отходами раньше, у нас это всё серьезно затягивается, — заявил он. — Вектор выбран правильный, но мы не видим, что в ближайшие годы мы успеем перейти на эти новые рельсы».

По словам Хлынова, быстрое закрытие свалки возможно при определённом подходе, но на проведение рекультивации всё равно уйдёт не менее 3−5 лет.

«Может быть и больше, нужно конкретное исследование в отношении каждого объекта, — подчеркнул он. — Главное, чтобы она была остановлена, но инфраструктуры нет, и мы должны решить куда будут свозиться отходы. Мусороперерабатывающих заводов ещё пока нет, полноценных экотехнопарков не построили, у нас даже планируют открывать новые полигоны. Мало принять решение о закрытии свалки, потом встанет вопрос откуда брать деньги на ее рекультивацию».

Что касается подмосковной программы по рекультивации старых полигонов, то она действует, но срок работы полигона продлён, и он будет увеличивать свой объем до 2025 года «в связи со слабой системой контроля за тем, что там в реальности происходит».

Напомним, во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным 15 июня к президенту обратились жители Балашихи. Его попросили разобраться с огромным мусорным полигоном, который действует в районе уже 50 лет, отравляя воздух и почву и мешая жителям близлежащих домов. Президент обратил особое внимание, что на границе полигона построены новые дома, возведение которых велось явно позднее, чем открылся сам полигон.