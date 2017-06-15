Вашингтон, 15 июня, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Сообщается, что 94 сенатора проголосовали «за» поправку, которая не допускает введение санкций на российско-американское сотрудничество в космической отрасли. Шестеро сенаторов выступили «против».

Topwar.ru Отечественные двигатели РД-180 — основная часть американской РН Antares

Согласно поправке, «ни одно из положений данного законопроекта не должно привести к введению ограничений или запретов» на поставки Российской Федерацией технологий и услуг для проведения NASA или Минобороны США космических запусков.

Напомним, 14 июня сенат Конгресса США одобрил законопроект, который расширяет антироссийские санкции. В основном новые санкции касаются российского энергетического сектора.