Челябинск, 15 июня, 2017, 19:51 — ИА Регнум. В проекте по реализации ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» будет участвовать Китай. Соглашение об участии в проекте между ХП «Уральская скоростная магистраль» и китайской компанией «China Railway Group Limited» подписано в Харбине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Publicdomainpictures.net Высокоскоростной поезд

На международной выставке в Китае Южный Урал выступает в качестве главного партнера с российской стороны. Подписание документов состоялось сегодня, 15 июня, на форуме «Южный Харбин — Челябинская область», в рамках визита губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Харбин на выставку ЭКСПО-2017.

Обсуждение и последующее подписание документов стало продолжением работы, проведенной на Петербургском международном экономическом форуме, где было подписано стратегическое соглашение между правительством Челябинской, Свердловской областей и ОАО «Российские железные дороги».

«Подготовка проекта строительства уральской ВСМ не стоит на месте. Учитывая, что эта магистраль интегрируется в перспективный высокоскоростной коридор Берлин — Москва — Астана — Пекин, потенциал ее использования огромен. Инвесторы из России и других государств это понимают и выражают заинтересованность в проекте. Нам же важно привлечь по-настоящему надежных партнеров, за которыми стоят опыт и репутация. Уверен, что в лице China Railway Group Limited мы встретили именно такого партнера, а сегодняшняя встреча послужит важным шагом на пути реализации проекта Уральской ВСМ», — прокомментировал подписание соглашения губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Проект ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» оговаривается как составная часть глобального проекта ВСМ «Москва — Пекин», обеспечивающий реализацию амбициозного китайского проекта «Новый Шелковый путь». Челябинские власти намерены встроиться в разворачиваемый поднебесной новый глобальный проект, одним из элементов которого на южноуральской земле является уже построенный, но еще не загруженный транспортно-логистический комплекс (ТЛК) «Южноуральский».

«Уверен, именно на межрегиональном уровне эффективно решаются вопросы о встраивании в масштабные межгосударственные проекты. Один из примеров — вывод на проектную мощность ТЛК «Южноуральский», нашего «сухопутного порта», который становится важным транспортно-логистическим узлом на Новом Шелковом пути», — сказал Борис Дубровский.

Отметим, южноуральские власти активно контактируют по теме строительства с компаниями из разных стран. Состоялись переговоры с заинтересованными в участии в проекте представителями Германии, Италии, Южной Кореи. Также значительные шансы на участие имеет Китай, как обладающий наибольшими достижениями в строительстве высокоскоростных магистралей, их обслуживании и обладающий финансовыми возможностями. А главное, Китай больше всех заинтересован в реализации проекта, для расширения своих экспортных возможностей и диверсификации поставок товаров в Европу.

Напомним, планы по ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» предполагают строительство высокоскоростной ветки между двумя мегаполисам Урала к 2023 годам. На текущий момент Уральская скоростная магистраль включена в первый этап программы по развитию сети скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения на территории РФ. Затраты предполагаются на уровне 160−165 млрд рублей. Реализовывать проект планируется отдать частному инвестору, который получит ВСМ в эксплуатацию на праве концессии. Первоначально власти Южного Урала объясняли необходимость строительства ВСМ удобством для населения, увеличением пассажиропотока между двумя мегаполисами, с целью создания агломерации по типу гантели. Некоторые эксперты, высказывали опасения из-за экономической неопределенности проекта, так как стоимость проезда на высокоскоростных поездах будет не по карману населению с низкой платежеспособностью. Позже планы были подкорректированы, и строительство стало обосновываться необходимостью в скоростных грузоперевозках.

Ранее читайте: Южноуральцы не оценили Стратегию-2035