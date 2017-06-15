Киев, 15 июня, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские власти готовят идеи по отмене платы за роуминг в мобильной связи в странах Европейского союза для украинских абонентов. Об этом Климкин заявил журналистам сегодня, 15 июня.

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По словам главы украинского МИД, идеи по отмену роуминга для украинцев в Евросоюзе готовятся к саммиту Восточного партнерства.

«Это на самом деле Украина в рамках Восточного партнёрства подняла первый раз вопрос об отмене роуминга. И сначала в этот вопрос никто не верил. А сейчас он серьёзно обсуждается», — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что украинские власти подготовят конкретные предложения по этому вопросу ещё до начала саммита Восточного партнёрства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Европейском союзе была отменена плата за роуминг. Теперь европейские граждане, путешествующие внутри ЕС, будут иметь право звонить, отправлять сообщения и пользоваться интернетом с помощью мобильных устройств по ценам оператора в своей стране.

Ещё 10 июня президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев ведет переговоры с Брюсселем по вопросу отмены платы за мобильный роуминг для своих граждан в Евросоюзе.

Напомним, с 11 июня для Украины в Евросоюзе действует туристический безвизовый режим.