Москва, 15 июня, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Компания Nord Stream 2 AG, которая реализовывает проект строительства газопровода «Северный поток-2», получила весь объем средств от европейских компаний, которые должны были быть предоставлены в 2017 году. Об этом сегодня, 15 июня, сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Средства, как и планировалось, все пришли на счета компании Nord Stream 2», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, перечислили ли компании финансирование для «Северного потока-2».

Напомним, в конце апреля 2017 года европейские компании подписали с совместным предприятием Nord Stream 2 AG соглашение о финансировании строительства газопровода «Северный поток-2».

В рамках этого соглашения Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам «Газпром» на таких же условиях.

При этом в 2017 году из общей суммы финансирования каждая из компаний предоставит по 285 млн евро. Выделение последующих 665 млн евро от каждой компании будет зависеть от будущих решений Nord Stream 2 в отношении общего финансирования проекта.

В общей сложности пять европейских компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме до 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 млрд евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток-2» пройдёт от российского побережья по дну Балтийского моря до побережья Германии. Газопровод будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. «Северный поток-2» пройдет по той же трассе, что и «Северный поток-1».

При этом в США пытаются всеми силами сорвать реализацию этого проекта. Накануне сенат Конгресса США принял законопроект, согласно которому можно ввести санкции против тех европейских предпринимателей и компаний, которые будут финансировать строительство «Северного потока — 2».