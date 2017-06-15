Тбилиси, 15 июня, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Патриархия Грузии выражает обеспокоенность тем отношением, которое в Азербайджане проявляют к церкви Святого Георгия в селе Курмух Кахского района. Возмущение грузинского духовенства вызвали те клипы, которые в этой церкви снимали азербайджанские телекомпании. Патриархия расценивает их как кощунственные и оскорбительные для православного храма.

გიორგი ზედელაშვილი Церковь святого Георгия в Курмухе

«Выражаем нашу боль из-за того отношения, которое в Саингило [историческая область Грузии, ныне находящаяся под юрисдикцией Азербайджана, ранее — северо-восточная часть Кахети, — ИА REGNUM ], в Кахском районе проявляют по отношении к Курмухской церкви Святого Георгия. В частности, азербайджанская развлекательная телекомпания ARB выпустила в эфир передачу «Фернандо в городе», один из сюжетов которой был снят в Курмухском храме, где молодой мужчина на алтаре храма в непристойной манере исполняет «Ave Maria» Шуберта. К сожалению, это уже второй известный нам случай хамского отношения к этому памятнику. Напомним, что в 2015 году телекомпания ATV именно там сняла клип кощунственного содержания», — сказано в специальном заявлении патриархии.

По её же информации, беззащитна и подвергается оскорблениям и церковь, находящаяся в районе Закаталы.

Патриархия Грузии обращается к властям Азербайджана и духовному лидеру азербайджанского народа — шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде и просит их своевременно изучить эти акты и принять соответствующие меры по искоренению подобного отношения к грузинским храмам.