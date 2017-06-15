Ростов-на-Дону, 15 июня, 2017, 19:27 — ИА Регнум. В Ростовской области на Соколовском водохранилище произошла авария, в связи с чем на двое суток без воды остались жители Красного Сулина. Шахтерский город с численностью населения около 40 тыс. человек пока живёт на подвозной воде. Режим чрезвычайной ситуации не введён, передаёт ИА REGNUM 15 июня.

304cina62 Вода

Власти информируют о том, что порыв будет устранён только ‪к 17 июня‬.

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Напомним, проблемы с водой регулярно волнуют шахтёрские города. Так, например, красносулинцы год назад оказались без воды на 10 дней в связи с необходимостью прочистки засоренных фильтров на очистных сооружениях. А в 2015 году здесь и вовсе был введён режим ЧС из-за ограниченной подачи живительной влаги. Причиной неудобств тогда назвали ветхие трубы, которым предстоит капремонт.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одним пострадавшим от «маловодья» городов стал Новошахтинск. Жители двух городов неоднократно писали петицию президенту РФ. Некоторые граждане вынужденно переехали к родственникам в другие города и населённые пункты.