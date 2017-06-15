Челябинск, 15 июня, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Полную законность проведения экспертизы программы семинара-тренинга «Базовые знания по профилактике ВИЧ» подтвердило управление Роскомнадзора по Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

После размещения в открытом доступе на сайте Роскомнадзора экспертного заключения на программу семинара-тренинга «Базовые знания по профилактике ВИЧ», проведенного аккредитованными Роскомнадзором специалистами, в МБУ «Компас» и в Управлении по делам молодежи (УДМ) администрации Челябинска засомневались в праве экспертов Роскомнадзора проводить экспертизу программ, мотивируя тем, что созданный информационный продукт не является средством массовой информации (СМИ).

В Управление Роскомнадзора по Челябинской области обратилась директор МБУ «Компас» Мария Артемьева. Она попросила ведомство разъяснить, является ли созданная руководимой ею организацией (МБУ «Компас») программа семинара-тренинга информационной продукцией. Дополнительно руководителя учреждения, проводившей скандальные тренинги-семинары, заинтересовали правовые последствия после представленного заключения комплексной экспертизы.

Из челябинского Управления Роскомнадзора был направлен ответ Марии Артемьевой. Письмо прокомментировал начальник УДМ администрации Челябинска Сергей Авдеев. Он заявил, что программа семинара-тренинга, мол исходя из ответа Роскомнадзора, не является СМИ, а значит, по мнению чиновника, курирующего молодежную политику в Челябинске, не может быть подвергнута экспертизе.

«Передо мной письмо Роскомнадзора за подписью руководителя управления ведомства по Челябинской области о том, что ни программа семинара-тренинга, ни урок не зарегистрированы как СМИ, соответственно эти продукты не могут быть подвергнуты экспертизе Роскомнадзора. Документ датирован 7 июня. Может быть, произошла ошибка», — сообщил Сергей Авдеев 9 июня изданию Накануне.RU.

На самом же деле в ответе на имя Марии Артемьевой специалисты челябинского Роскомнадзора ответили директору МБУ «Компас» Марии Артемьевой, где подтвердили, что программа семинара-тренинга «Базовые знания по профилактике ВИЧ», конечно, не является СМИ. Вместе с тем, в письме Роскомнадзор пояснил, что по возможным правовым последствиям следует обращаться в другие ведомства. Копия ответа была направлена в региональный Минобр.

Представителей общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) заявления главы Управления по делам молодежи администрации Челябинска Сергея Авдеева по полномочиям Роскомнадзора сильно удивили, но общественники приветствовали желание чиновников администрации города Челябинска разъяснить все аспекты, связанные с осуществлением действий Роскомнадзора, в том числе, и других ведомств.

Также общественники отметили, что у программы тренинга-семинара «Базовые знания по профилактике ВИЧ» нет одобрения от министерства образования и науки РФ, как бы ни старались объяснить чиновники администрации Челябинска и сотрудники МБУ «Компас».

В челябинском Роскомнадзоре корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что с нарушениями закона, выявленными экспертной комиссией, необходимо разбираться другим ведомствам, имеющим на это право.

«Есть три ведомства, которые отвечают за выполнение Федерального закона 436-ФЗ. Роскомнадзор — за то, чтобы 436-ФЗ выполнялся в СМИ. Обрнадзор должен отвечать за соответствие программ, преподаваемых детям. Есть Роспотребнадзор, который тоже в своей области должен отвечать. Так как эта программа (семинара-тренинга — ИА REGNUM) не является СМИ, то мы (Роскомнадзор — ИА REGNUM ) не выносим никаких решений в ее отношении», — пояснила главный специалист-эксперт отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий челябинского Роскомнадзора Наталья Гурова.

«Есть приказ Минкомсвязи о проведении экспертиз. Решение данной экспертной комиссии мы размещаем на своем сайте. В данном случае решение по выявленным нарушениям экспертной комиссией должны принимать другие органы, на то уполномоченные», — дополнили в челябинском Роскомнадзоре.

Напомним, в мае 2017 года на сайте Роскомнадзора было размещено заключение экспертной комиссии о программе, реализуемой Муниципальным бюджетным учреждением Центр профилактического сопровождения (МБУ ЦПС) «Компас». В экспертизе аккредитованные эксперты признали нарушающей федеральное законодательство программу семинара-тренинга для учащихся 10−11-х классов школ Челябинска «Базовые знания по профилактике ВИЧ». Установлено, что проводимые уроки секспросвета в челябинских школах нарушали Федеральный закон ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Было проанализировано и определено, что программа содержит материалы, разрушающие российские семейные ценности, и эксплуатирует интерес к сексу. Содержание уроков, по заключению экспертов, способствует тревожному и депрессивному эмоциональному состоянию у подростков и располагает к формированию асоциальных форм поведения.

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По данным активистов, согласно Федеральному закону 436-ФЗ, эксперты, аккредитованные Роскомнадзором, имеют право делать экспертизы на информационную продукцию. Информационная продукция при этом не тождественна СМИ, её экспертиза может осуществляться согласно действующему законодательству.