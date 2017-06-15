Москва, 15 июня, 2017, 19:16 — ИА Регнум. В российской государственной корпорации «Газпром» прокомментировали намерение властей США ввести новые санкции против России, в частности, на российские экспортные газопроводы. Соответствующее заявление сделал сегодня, 15 июня, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Thawt Hawthje Газпром

Он отметил, что США расширяют санкции на российские экспортные газопроводы с целью обеспечить поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз.

«Что касается введения санкций, там не скрывают, что это способ конкурентной борьбы для того, чтобы обеспечивать поставки американского СПГ в Европу», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня сенат Конгресса США большинством голосов принял поправку по расширению антироссийских санкций.

Законопроект наделяет президента США правом накладывать санкции на лиц, которые намерены вложить свои средства в строительство российских экспортных трубопроводов.

Санкции явно направлены против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».