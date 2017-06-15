Ленинградская область, 15 июня, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Разработчик нового газопровода через Балтийское море для поставок российского газа на рынок Евросоюза Nord Stream-2 AG вложит около 30 млн евро в экологию и социальную сферу Кургальского полуострова в Ленинградской области. Об этом сегодня, 15 июня, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Результаты проводимых исследований лягут в основу Программы экологических и социальных инициатив, подготавливаемой Nord Stream-2. Она предусматривает поэтапные инвестиции для поддержания экологических характеристик Кургальского заказника и обеспечения благосостояния населения, проживающего в непосредственной близости к Кургальскому полуострову.

Как сообщалось, рассматриваются различные варианты прохождения трассы Nord Stream-2 на границе Кургальского заказника в Кингисепском районе Ленинградской области и вблизи него.

«Проводимые изыскания имеют важное значение для обеспечения экологически безопасной эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» на Кургальском полуострове на десятилетия вперед. Мы не только получим обширные сведения об экологических характеристиках территорий, находящихся за пределами непосредственной зоны реализации проекта, но и сможем, основываясь на этих данных, внести свой вклад в сохранение биоразнообразия данного района в долгосрочной перспективе», — отметил менеджер по вопросам окружающей среды и социальной сферы Nord Stream-2 Антонио Сантаниелло.

Исследование ведёт петербургское агентство ЗАО «Экопроект». Изыскания помогут определить потенциальные направления реализации комплекса природоохранных и компенсационных мер и расширят научную базу знаний о Кургальском полуострове

Изучение флоры, фауны и геоботанических особенностей охватит территорию в 320 гектаров, на которых представлены основные биотопы, характерные для Кургальского полуострова. Более 20 ученых из Петербурга и Ленобласти проведут около 6 тыс. человеко-часов в течение ближайших 6 месяцев за изучением низших и сосудистых растений, фауны амфибий, рептилий, птиц и наземных млекопитающих, а также геоморфологических особенностей Кургальского полуострова.

«Текущее исследование биоразнообразия Кургальского полуострова позволит, вкупе с данными выполненных ранее инженерно-экологических изысканий, более точно оценить риски и возможные негативные последствия реализации проекта «Северный поток — 2», уточнить и детализировать набор необходимых природоохранных мер и компенсационных мероприятий. Кроме того, будет получена новая информация о распространении редких видов флоры и фауны по территории всего Кургальского полуострова, что, вне всякого сомнения, представляет ценность для научного сообщества», — подчеркнул ведущий специалист ЗАО «Экопроект», зоолог Василий Пчелинцев.

Напомним, в соответствии с экологическими и социальными стандартами Международной финансовой корпорации (МФК), компания Nord Stream-2 должна исключить значительные неблагоприятные воздействия на окружающую среду и, в конечном итоге, добиться улучшения экологических характеристик Кургальского заказника в целом. Для достижения этой цели необходима детальная информация о биоразнообразии предполагаемого района строительства, а также прилегающих к нему территорий, имеющих схожие экологические характеристики. Результаты исследования позволят определить направления реализации комплекса природоохранных мер, включая мероприятия по компенсации ограниченного воздействия, которое будет оказано непосредственно в зоне прокладки газопровода.

Результаты исследования биоразнообразия также значительно расширят научную базу знаний о Кургальском полуострове. Они дополнят обширную информацию, которая уже была собрана компанией Nord Stream-2 в 2015 и 2016 годах и которая будет включена в отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), разрабатываемый в соответствии с российским законодательством. Сведения будут предоставлены компетентным органам, научному сообществу и неправительственным организациям. Проводимые изыскания могут способствовать выработке экологически устойчивой и социально ответственной системы управления Кургальским заказником.

Северный поток — 2» — новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Реализацией проекта «Северный поток — 2» занимается совместная проектная компания Nord Stream 2 AG. Доли партнеров в проекте будут распределяться следующим образом: «Газпром» — 50%, BASF/Wintershall, ENGIE, Uniper, OMV, Shell — по 10%.

Точкой входа газопровода «Северный поток — 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км.