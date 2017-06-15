Нью-Йорк, США, 15 июня, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН приняла постановление об учреждении в международной организации управления по борьбе с терроризмом, сообщает RT, ссылаясь на заявление председателя Генассамблеи ООН Питера Томсона.

(сс) Yann Женева, ООН

Стоит отметить, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш еще 23 февраля 2017 года высказывал предложение создать в рамках ООН такое управление.

Руководитель новой структуры станет заместителем Генсека ООН. Выбор кандидатуры на эту должность останется за генеральным секретарём ООН.

Ранее представители министерства иностранных дел России заявляли, что рассчитывают на назначение на эту должность представителя РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Всемирная продовольственная программа ООН из-за нехватки финансовых средств отменила поставки гуманитарной помощи для 400 тыс. человек, проживающих в северо-восточном районе Нигерии.