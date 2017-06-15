Москва, 15 июня, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Как профессиональный юрист президент Владимир Путин отразил в своём выступлении главные точки проблемы реновации, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор МГСУ, специалист по строительству Азарий Лапидус.

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«Первое — собственники не должны пострадать: права собственности необходимо уважать, они должны быть защищены. Второе — все ТСЖ организованы и строят свою работу на соблюдении принципа, что меньшинство подчиняется мнению большинства, и в случае с реновацией меньшинство должно принять мнение большинства жильцов пятиэтажек. Третье — как профессионал-строитель знаю не понаслышке ситуацию с панельным домостроением. Панельное домостроение находится в таком состоянии, что катастрофическое состояние наступит не через 15−20 лет, оно уже сейчас катастрофическое», — подчеркнул Азарий Лапидус.

По его словам, многие панельные дома либо находятся на грани аварийности, либо уже пересекли эту грань.

«Ученые, специалисты пытались разработать проекты их реконструкции. Невозможно! Панельное домостроение практически невозможно реконструировать. Затраты на реконструкцию будут меньше, если эти дома снести и построить заново», — заявил он.

Лапидус отметил, что подход московского правительства к проблеме реновации не во всём соответствовал тем принципам — защита прав собственности, учёт мнения большинства — о которых говорил президент.

«Сегодня, когда внесены поправки в закон, столичное правительство приблизилось существенно к тому, о чем было сказано президентом», — резюмировал профессор.

Напомним, в ходе «Прямой линии» 15 июня Владимир Путин заявил, что в вопросе реализации идеи реновации самым важным выступает мнение жителей выбранных для расселения домов.

«У нас известная поговорка: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Мне руководство Москвы говорит, что всё предусмотрели. Говорят, что дома будут строиться в шаговой доступности, прямо практически на тех же местах. Но мы знаем как на практике получается — этаж не тот, окна смотрят не в ту сторону и так далее. Конечно, всё нельзя предусмотреть. Нужно относиться к этому неформально», — заявил президент.