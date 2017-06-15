Москва, 16 июня, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, Госдума обсудит пакет законопроектов о наказании за нападения на врачей, сообщает ИА REGNUM. Наказывать будут и тех, кто блокирует машины скорой помощи.

George Hodan George Hodan Врач

Предлагается установить два вида ответственности: уголовную и административную за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз и создания ему препятствий по доступу к больному. Если это повлекло вред здоровью пациента средней тяжести, тяжкий вред или смерть пациента — наступает уголовная ответственность — лишение свободы на 4 года по аналогии с санкциями за неоказание помощи больному.

Таким образом, в уголовном законодательстве восполняется пробел и устанавливается ответственность по факту причинения медицинским работникам легких телесных повреждений или угроз убийством.

Одновременно дополнительная административная ответственность в виде лишения прав до 2 лет и штрафа 30 тыс. рублей вводится за непропуск машин скорой помощи.

Так, согласно изменениям, за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или арестом на срок до 15 суток.

Совершение административного правонарушения, повлекшее неоказание либо оказание скорой медицинской помощи с нарушением установленных сроков, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.