Вашингтон, 15 июня, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в стране «величайшей охотой на ведьм». Такими словами он описал происходящее в США в очередном сообщении в Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Вы свидетели величайшей в истории США охоты на ведьм — ведут её очень плохие конфликтные люди», — написал президент США в своём аккаунте в Twitter.

«Придумав фальшивую историю о сговоре с Россией, они так и не нашли доказательств, поэтому теперь рассказывают историю о препятствовании правосудию», — отметил Дональд Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что расследование истории о его «связях с Россией» раскалывает общество, а вся эта тема «сговора с Москвой» является настоящей «охотой на ведьм».

Как сообщало ИА REGNUM, в США регулярно публикуются результаты опросов, показывающие рекордное падение рейтинга президента Трампа.