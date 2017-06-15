Ставрополь, 15 июня, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову пришлось отложить все свои дела после вопроса президенту РФ Владимиру Путину из села Краснокумского, жительница которого не получила компенсации после паводка мая 2017 года. Губернатор проехал 200 км и около 18:30 прибыл в село, где встретился с местной администрацией и селянами, сообщил ИА REGNUM источник в региональном правительстве.

Gubernator.stavkray.ru Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

Ранее он отчитался, что семья Валентины Саковской, обратившейся с вопросом к президенту, уже получила выплаты буквально сегодня, 15 июня. Причина задержки оказалась в том, что селянка, мать троих детей, была заявлена на получение компенсации не в основном списке, а в дополнительном.

Вместе с ней, выплаты сегодня перечислены еще 343 ее односельчанам. Женщине и ее семье перечислено 60 тыс. рублей — по 10 тыс. на каждого члена семьи.

Всего в селе проживает порядка 17,5 тыс. человек. Компенсации из них получили 1,5 тысячи.

При этом документы на получение компенсаций по 50 тыс. или 100 тыс. рублей из села не поступало, сообщили в региональном управлении Минтруда.

Всего в селе подтопило во время паводков до 400 домов.

«Пока в край не поступили выделенные для помощи подтопленцам федеральные средства, выплаты ведутся из регионального бюджета. На сегодня в крае компенсации в размере 10 тысяч рублей проведены для 12 005 человек, в размере 50 тысяч рублей — для 344 человек, по 100 тысяч рублей — для 229 человек», — прокомментировал ситуацию Владимир Владимиров.

Правительство на эти цели выделило около 1 млрд рублей.

«Информация о том, что документы для людей в районе паводка якобы выдаются платно — это сигнал тревоги. Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены», — пообещал глава Ставрополья.

Напомним, президент России Владимир Путин во время «Прямой линии с президентом» поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить использование федеральных средств, выделенных для помощи пострадавшим от майского паводка.

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«Федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хотел задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу, где деньги?» — заявил во время эфира Владимир Путин.

Президент заверил Валентину Саковскую, что губернатор сегодня же доедет до неё.

Он поручил Генпрокуратуре проверить ход выплат компенсаций. Прокуратура Ставрополья уже начала такую проверку.

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Сразу после эфира СМИ начали публиковать сообщения об увольнении главы региона, однако глава края опроверг слухи о своем мнимом увольнении.

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