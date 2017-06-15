Москва, 15 июня, 2017, 18:39 — ИА Регнум. «Силы антиигиловской коалиции, возглавляемой США, уже неоднократно наносили удары по сирийским правительственным войскам, действующим против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи границы с Иорданией. Поэтому нетрудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS», — сказано в заявлении Минобороны РФ.

Pentagon.mil РСЗО HIMARS

Кроме тог, в российском военном ведомстве подчеркнули, что размещение РСЗО на сирийской территории должно быть согласовано с официальным Дамаском.