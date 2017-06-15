Смольный назначил нового директора Исаакиевского собора
Санкт-Петербург, 15 июня, 2017, 18:31 — ИА Регнум. В государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» 15 июня назначен новый директор. Об этом сообщил городской комитет по культуре.
Ранее должность директора по собственному желанию покинул Николай Буров, выступавший против передачи здания собора в распоряжение РПЦ. Вместо него 1 июня и.о. директора была назначена литератор и культуролог Ирада Вовненко, которая несколько лет проработала заместителем Бурова по связям с общественностью.
Уже утром 2 июня в СМИ появилась информация, будто Смольный решил сразу же ее уволить. Поводом к отставке называлось неоднозначное литературное творчество Вовненко, в котором многие усмотрели признаки эротики. Однако в тот же день губернатор Георгий Полтавченко публично опроверг отставку Вовненко, и она продолжила руководить музеем.
Однако это продолжалось недолго.
Как сообщили сегодня, 15 июня, в комитете по культуре Санкт-Петербурга, завершена процедура рассмотрения кандидатур на должность директора СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник «Исаакиевский собор».
«По итогам проведенного отбора представленных кандидатов, комитетом по культуре Санкт-Петербурга принято решение о назначении на должность директора ГМП «Исаакиевский собор» Мудрова Юрия Витальевича, который приступит к работе с 15 июня 2017 года», — сообщили в Смольном.
Юрий Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года. В разное время он занимал руководящие должности в ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города.
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Напомним, на Прямой линии 15 июня Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции Исаакиевского собора.