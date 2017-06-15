Санкт-Петербург, 15 июня, 2017, 18:31 — ИА Регнум. В государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» 15 июня назначен новый директор. Об этом сообщил городской комитет по культуре.

Иван Смелов Исаакиевский собор, Петербург

Ранее должность директора по собственному желанию покинул Николай Буров, выступавший против передачи здания собора в распоряжение РПЦ. Вместо него 1 июня и.о. директора была назначена литератор и культуролог Ирада Вовненко, которая несколько лет проработала заместителем Бурова по связям с общественностью.

Уже утром 2 июня в СМИ появилась информация, будто Смольный решил сразу же ее уволить. Поводом к отставке называлось неоднозначное литературное творчество Вовненко, в котором многие усмотрели признаки эротики. Однако в тот же день губернатор Георгий Полтавченко публично опроверг отставку Вовненко, и она продолжила руководить музеем.

Однако это продолжалось недолго.

Как сообщили сегодня, 15 июня, в комитете по культуре Санкт-Петербурга, завершена процедура рассмотрения кандидатур на должность директора СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник «Исаакиевский собор».

«По итогам проведенного отбора представленных кандидатов, комитетом по культуре Санкт-Петербурга принято решение о назначении на должность директора ГМП «Исаакиевский собор» Мудрова Юрия Витальевича, который приступит к работе с 15 июня 2017 года», — сообщили в Смольном.

Юрий Мудров работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года. В разное время он занимал руководящие должности в ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города.

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Напомним, на Прямой линии 15 июня Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти возможность совместить религиозные и музейные функции Исаакиевского собора.