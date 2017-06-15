Донецк, 15 июня, 2017, 18:21 — ИА Регнум. В 2017 года в Военно-полевом суде ДНР находилось 80 уголовных дел. Об этом на брифинге в Донецке заявила первый заместитель председателя Верховного Суда ДНР Юлия Безрученко. Соответствующее видео брифинга быловыложено на официальном канале ДНР в YouTube 15 июня.

Mgbdnr.ru Министерство Государственной Безопастности ДНР

«Так, в 2017 году в производстве судов ДНР находилось 38 тыс 820 судебных дел и материалов. Из них рассмотрено 26 тыс 678 дел и материалов. В производстве Верховного Суда ДНР по первой кассационной инстанции, а также мы пересматриваем в исключительных случаях дела в порядке надзора находилось 2701 судебное дело и материал… В производстве судов общей юрисдикции в 2017 году находилось 35 тыс 118 судебных дел и материалов. В производстве Арбитражного суда ДНР за указанный период находилось 921 судебное дело и материал. В Военно-полевом суде ДНР — 80 уголовных дел», — уточнила Безрученко.

Она сообщила, что судьи ДНР работают в режиме большой нагрузки.

«На начало 2017 года фактически исполняли свои обязанности 70 судей. На сегодняшний день из указанного числа судей досрочно прекратил свои полномочия один судья. Так, 29 апреля 2017 года состоялось заседание кадровой комиссии по результатам работы которой было принято решение рекомендовать для назначения судьями 24-ех кандидатов. Главой ДНР Александром Владимировичем Захарченко, который интересуется нашими проблемами и поддерживает нас в этой части, был подписан указ о назначении новых судей в суды первой инстанции 19 мая 2017 года. Несмотря на новые назначения, судьи ДНР работают с очень высокой нагрузкой, что в свою очередь указывает на постоянный рост доверия населения к судебной системе. Именно в судах граждане ДНР надеются найти защиту своих нарушенных прав и интересов», — добавила Безрученко.

Кроме того, 15 июня председатель Верховного cуда ДНР Эдуард Якубовский заявил, что Верховный cуд ДНР ведет активную законопроектную деятельность.

«Кроме деятельности палат у нас есть разного рода другая деятельность, которая не попадает в поле зрения руководителей палат. Допустим, это такая отрасль, как законопроектная деятельность. Мы ожидаем рассмотрения наших законопроектов о деятельности судебной системы в ДНР, которая, в соответствии с Конституцией, должна регулироваться только законами. Сейчас такая достаточно активная работа началась. Уже дважды заседал Комитет Народного Совета ДНР по конституционному законодательству, по вопросам подготовки и рассмотрения этих законопроектов на пленарном заседании. Есть еще ряд моментов. Например, недавно глава республики подписал Указ о назначении 25-ти судей в наши суды. Теперь, за исключением Шахтерска, у нас судьи будут везде. Это, как вы сами понимаете, для граждан имеет существенное значение. Так, гражданские дела, которые расследовались в Докучаевске, рассматривались в Ворошиловском межрайонном суде Донецка. Сейчас в Докучаевск уже назначен судья. Пока он один. Но я надеюсь, что через некоторое время мы проведем экзамены, соберется комиссия и представит туда другие кандидатуры», — добавил Якубовский.

Напомним, указом главы ДНР Александром Захарченко от 17 марта 2016 года в Военно-полевой суд республики назначены трое судей — Игорь Ревин, Станислав Леонов, Вячеслав Мигда.

Как сообщало ИА REGNUM, под юрисдикцию военно-полевых судов попадают такие дела, как неподчинение приказу командира, убийство, госизмена, шпионаж, диверсия, умышленное уничтожение имущества, мародерство, разбой, грабеж, хищение и повреждение военного имущества, уклонение от военной службы или дезертирство.

«О каждом приговоре, присуждающем к смертной казни (расстрелу), военно-полевой суд немедленно направляет официальные сообщения председателю военного трибунала ДНР и Генпрокурору в письменной форме, которые, в свою очередь, обязаны немедленно организовать проверку законности и обоснованности приговора», — говорилось в сообщении пресс-центра правительства и Народного совета ДНР в декабре 2014 года.

Если смертный приговор признан незаконным, председатель Военного трибунала или генпрокурор ДНР должны опротестовать его в течение семи дней, отмечают в пресс-центре. «В этом случае приговор подлежит отмене, а уголовное дело направляется на новое рассмотрение соответствующим военным судом в ином составе судей. Если протест не поступит, приговор будет приведен в исполнение. Остальные приговоры вступают в законную силу с момента провозглашения и немедленно приводятся в исполнение», — говорилось в пресс-релизе ДНР.

По информации пресс-центра, военный трибунал ДНР рассматривает в порядке надзора дела по жалобам на приговоры военно-полевых судов. Если смертный приговор признан незаконным, председатель Военного трибунала или генпрокурор ДНР должны опротестовать его в течение семи дней, отмечают в пресс-центре. «В этом случае приговор подлежит отмене, а уголовное дело направляется на новое рассмотрение соответствующим военным судом в ином составе судей. Если протест не поступит, приговор будет приведен в исполнение. Остальные приговоры вступают в законную силу с момента провозглашения и немедленно приводятся в исполнение», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в декабре 2015 года военный трибунал ДНР вынес первый смертный приговор. Наказание в виде смертной казни было присуждено члену казацкого формирования Анатолию Якубенко. Его признали виновным в насилии и убийстве. До этого смертельные приговоры в ДНР выносились военным командованием.