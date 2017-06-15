Москва, 15 июня, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В Госдуме утвердили шесть принципов, на основе которых будет формироваться и произноситься текст присяги при получении гражданства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Добровольно вступающий в гражданство России человек будет произносить присягу лично, публично, в торжественной обстановке, текст присяги будет лаконичным и носить правовой характер.

Формируя текст, рабочая группа внимательно изучит все поступившие от экспертов и простых россиян варианты присяги, каждый этап этой работы будет максимально открытым, заверил глава группы, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») отметил, что присягой человек, претендующий на получение российского гражданства, должен публично подтверждать «намерения стать гражданином России, реализацию своей воли, понимание и осознание сути гражданства, свое отношение к Конституции, стране». «Данная норма — как текст присяги, так и процедура должна быть в федеральном законе. И, конечно, мы отдаем себе отчет в том, что готовить текст должны не только юристы, но и лингвисты, деятели культуры. Хотелось бы, чтобы в тексте были вопросы, связанные с историей и культурой нашего многонационального народа, и чтобы человек брал на себя обязанность соблюдать Конституцию России и законы Российской Федерации», — добавил он.

К обсуждению принципов формирования текста присяги и ее принесения рабочей группой привлечен широкий круг экспертов. В состав рабочей группы наряду с депутатами всех фракций включились члены Совета Федерации, Общественной палаты РФ, представители уполномоченного по правам человека, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также представители общественных организаций по миграции, Ассоциации юристов России, Федеральной палаты адвокатов и других общественных организаций. К дискуссии привлечены деятели науки, представители в области филологии, лингвистики, руководство Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина и Санкт-Петербургского государственного университета, а также Государственного университета управления.