Луганск, 15 июня, 2017, 18:20 — ИА Регнум.

Невзирая на дождливую и холодную погоду в период весенне-летней посевной, все луганские аграрии достойно справились с поставленной задачей по обеспечению продовольственной безопасности и успешно завершили сев яровых в полном объеме. Об этом 15 июня сообщил представитель пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

Pxhere.com Пшеница

«Согласно оперативным данным, запланированный объем сева яровых культур выполнен на 109%. В сравнении с прошлым годом посевная площадь под яровым клином увеличена на 7,9 тысяч гектар. В том числе яровых зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, в сравнении с 2016 годом посеяно больше на 4%, технических культур на 23%, овощебахчевых культур на 16%, общая площадь кормовых культур с учетом укосной площади многолетних трав посева прошлых лет увеличена на 22%», — говорится в заявлении представителя Министерства.

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Также известно, что в настоящее время аграрные формирования республики приступили к новому этапу полевых работ — это кормозаготовка и защита посевов сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков.

«Специалистами Департамента сельскохозяйственного надзора в соответствии с утвержденным графиком проводятся обследования состояния развития сельскохозяйственных культур и обследования на наличие вредоносных организмов. Средствами защиты растений для проведения данных мероприятий сельскохозяйственные предприятия обеспечены в полном объеме. На сегодняшний день фитосанитарное состояние посевов находится в пределах нормы — наличие вредителей и болезней не превышает допустимый экономический порог вредоносности. Общее состояние развития посевов озимых зерновых и ранних яровых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное», — подчеркнул представитель сельскохозяйственного ведомства ЛНР.

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Кроме того, в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия проинформировали, что все районы ЛНР приступили к заготовке сена. В настоящее время уже заготовлено больше тысячи тонн сена.

«От своевременной и качественной заготовки кормов зависит продуктивность животных и соответственно объемы производства животноводческой продукции. Июньские травы лучше всего подходят на заготовку сена, так как в этот период большая часть растения находятся в высшей стадии биологической спелости. Учитывая это, в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики на местах разработаны рабочие планы, в которых предусмотрены сроки и объемы заготовки грубых кормов с учетом полной обеспеченности животных не только агроформирований, но и частичной их реализации хозяйствам населения», — резюмировал чиновник.