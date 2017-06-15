Москва, 15 июня, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Сообщается, что самолёты ВВС Дании, Финляндии и Швеции сопровождали российские ракетоносцы Ту-160, когда воздушные суда ВКС РФ выполняли плановый полёт в небе над Балтийским морем.

Mil.ru Ту-160

Уточняется, что к российским стратегическим ракетоносцам приближались истребители F-16, F-18 и JAS-39.При этом сами стратегические бомбардировщики сопровождались истребителями Су-276 ВКС России, а также самолётом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В Минобороны РФ подчеркнули, что воздушные суда ВКС РФ выполняли полёт в соответствии с международными правилами и нормами и ничего не нарушили.