Луганск, 15 июня, 2017, 18:16 — ИА Регнум.

В настоящее время ни один из водоемов ЛНР нельзя использовать в целях организации массового отдыха населения, потому что говорить о полной готовности места отдыха можно только при наличии специального паспорта. Об этом 15 июня на брифинге рассказал заместитель министра по надзорно-профилактической деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Дмитрий Радионов.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«Прежде чем организовать пляж либо место отдыха на водоеме, администрация города или района обязана своим решением выделить соответствующий участок для организации пляжей, пунктов проката плавательных средств, водных аттракционов, мест занятия водными видами спорта. Предварительно перед открытием мест водолазно-спасательными службами МЧС должно быть проведено обязательное обследование дна акватории с последующей выдачей актов заключения, картами измерения глубин, актов об устранении препятствий на дне водоема. Для функционирования пляжа первоочередным и основным условием является наличие паспорта пляжа. Паспорт подписывается органами исполнительной власти, санитарно-эпидемиологической службой и МЧС», — рассказал представитель спасательного ведомства.

Также Радионов рассказал, что на сегодняшний день паспорт не имеет ни одно место массового отдыха граждан.

«На сегодняшний день аварийно-водолазной службой МЧС проведено обследование городского пруда Жуковский в городе Ровеньки, но, тем не менее, паспорт в установленном порядке на сегодняшний день не оформлен. В городе Красный Луч пляж на Штеровском водохранилище, там обратная ситуация, то есть распорядители пляжа подали документы для обучения спасателей, которые будут осуществлять дежурство на этом пляже, но водолазное обследование дна акватории пока не проведено. Но, тем не менее, готовятся документы для подачи в МЧС с целью выполнения соответствующих работ», — отметил замминистра.

Кроме того, чиновник затронул тему противопожарной безопасности.

«Мы находимся в преддверии жаркой погоды, и у нас опять появляется острая угроза возникновения пожаров на открытой территории и лесных пожаров. Как говорит статистика, за пять месяцев на территории республики у нас всего произошло 1392 пожара. В основном общему росту способствует увеличение количества пожаров на открытой территории. Это возгорание травы, кустарников, складов мусора, лесных массивов. Таких пожаров за пять месяцев 2017 года зарегистрировано 789, что, как понятно, свыше половины от общего количества», — проинформировал представитель МЧС.

По его словам, основное количество пожаров зарегистрировано на открытой территории жилого сектора и составляет 535 пожаров. За пределами населенных пунктов произошло 254 пожара, 12 из которых зарегистрировано на территории лесоохотничьих хозяйств. Общая площадь, охваченная пожарами, составила 627 га.