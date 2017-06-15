Москва, 15 июня, 2017, 18:07 — ИА Регнум.

«От «прямой линии» с президентом РФ у меня сложилось впечатление «спокойной силы». Риторика президента была очень мягкой и очень примирительной. За все время своего президентства он впервые максимально «лично открылся» — я имею в виду рассказы о его семье, и когда он отвечал на вопрос девушки из Апатитов, он снова показал, что он такой же человек, как мы все, и ему не чуждо то, что происходит с людьми, — отметила эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Kremin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

«В качестве основных тем я вижу упор на качество жизни — от экологии до медицины, и даже на строительство дорог. Это важный сигнал, который, как мне кажется, сегодня был послан в регионы — о том, что во главе угла федеральных, а особенно региональных властей находится качество жизни граждан РФ в каждом доме и в каждой семье», — отметила Анна Федорова.

«И, конечно, крайне важной была тема о том, что драйвером изменений к лучшему может быть только рост экономики. В самом начале «прямой линии» президент отметил, что рецессия преодолена, но есть еще направления, по которым следует работать. И, безусловно, переход на новый технологический уклад, рост цифровой экономики — это одна из тех линий, которая может стать залогом нового технологического роста», — завершила свой комментарий эксперт.

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