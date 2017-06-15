Киев, 15 июня, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Украинские силовики обязательно «зачистят» территорию Донбасса после её «освобождения», заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк вечером 14 июня в телеэфире украинского «5 канала».

Mil.gov.ua Украинский военный

«Мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит». В такие слова представитель руководства МВД Украины облёк мечты Киева о будущем Донбасса.

При этом советник украинского министра внутренних дел Шкиряк не уточнил, когда именно сбудутся его гуманистические мечты.

Напомним, подобные угрожающие заявления в отношении Донбасса звучат в исполнении украинских силовиков постоянно. Не исключено, что таким образом «защитники европейской державы» компенсируют отсутствие реальных боевых успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов предложил переформатировать так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО) на юго-востоке страны. В чём конкретно это должно выражаться, Турчинов пока не пояснил.

Напомним, киевские власти проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик с весны 2014 года. По данным ООН, жертвами этого вооруженного конфликта стали не менее 10 тысяч человек.