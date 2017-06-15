Рим, 15 июня, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Достаточно фальшивого профиля в социальных сетях, сайта и фальшивых документов, чтобы обмануть высшее духовенство, мэров и знаменитостей из мира шоубизнеса. Так 57-летний житель Турина смог выдавать себя за принца Стефана Черветича, принца Черногории и Македонии. Мошенник прожил бесплатно в роскошной гостинице города Фазано 7 дней в июле 2016 года, кроме того, ему удалось получить приглашение на встречу с официальными лицами области.

Ikisahil.az Итальянская полиция

Как сообщают итальянские СМИ, 14 июня полиция арестовала «принца» и его верного спутника, 63-летнего жителя Авеллино, который выдавал себя за посла Македонии в Италии. Оба были арестованы за декларирование фальшивой личности, а также хранение и изготовление поддельных документов, удостоверяющих личность. Мошенникам поверил также Эмилио Романи, мэр Монополи, который устроил торжественную церемонию для принца: фотографии были опубликованы на официальном городском сайте.

Расследование началось в августе 2016 г. Именно менеджеры отеля в Фазано представили счет за проживание высокопоставленных лиц в посольство Македонии в Италии. Ответ был незамедлительным: Министерство иностранных дел Италии направило всем полицейским участкам фотографии Черветича и компаньона.

В ходе задержания мошенников были изъяты поддельные печати, поддельные автомобильные дипломатические номера, фальшивые международные награды и поддельыне сертификаты королевского дома Черногории.