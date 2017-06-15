Москва, 15 июня, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина благодарна президенту РФ Владимиру Путину за то, что ему удалось покончить с таким явлением, как «Россиротпром», однако сенатора беспокоит рост числа детей, изъятых из семей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Число детей — социальных сирот при живых родителях с 2007 года, когда президент запустил программу поддержки семей с детьми и преодоления семейного неблагополучия, сократилось в два раза. Детей-сирот в общей численности детского населения стало меньше в два с половиной раза. И если раньше 5% российских детей являлись социальными сиротами: пять детей из ста, сейчас их — три из двухсот детей, привела она данные. «Это говорит о том, что уровень семейного благополучия в России вырос в разы», — констатировала она.

При этом Мизулина хотела бы задать иной вопрос главе государства — о росте числа детей, изъятых из семей. «Мой вопрос президенту заключался бы в следующем: почему на фоне фактической ликвидации «Россиротпрома», на фоне очень серьезных успехов государственной семейной политики, в России ежегодно из семей временно изымается около 300 тыс. детей? И происходит это под видом защиты прав детей, борьбы с семейным неблагополучием. На войну с мифическими проблемами идут гигантские деньги. Быть может, эти огромные средства лучше направить на поддержку семей, а не на разрушение их?!» — указала сенатор.

Решение президента о продлении материнского капитала, безусловно, положительно отразится на поддержании рождаемости в РФ, заявила депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина. При этом, по ее мнению, необходимо совершенствовать условия и способы использования этих средств. «Считаю правильным ввести для семей с низким уровнем дохода ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в размере прожиточного минимума ребенка до достижения им возраста трех лет», — заявила Баталина.

При этом, полагает депутат, важно стимулировать рождение первого ребенка в более раннем возрасте матери, например, до 23 лет. «Здесь одной из мер поддержки мог бы стать детский жилищный вычет, когда государство выплачивало бы молодой семье в случае рождения детей часть ипотечного кредита или часть стоимости найма жилья. Отсутствие своей крыши над головой является серьезным сдерживающим фактором при принятии решения о рождении первого ребенка», — предлагает она.

Площадкой для выработки предложений по корректировке экологического законодательства в интересах жителей природоохранных территорий, в том числе для жителей Ольхона могла бы стать межфракционная рабочая группа «Байкал», заявил председатель объединения, депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен («Единая Россия»), комментируя итоги «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, 16 июня в Госдуме состоится заседание межфракционной рабочей группы «Байкал», и вопрос корректировки экологического законодательства в интересах жителей природоохранных территорий — один из основных в его повестке. «То, что проблема прозвучала в ходе прямой линии, безусловно, мобилизующий фактор», — заявил Тен.

Включения с мест по ходу «прямой линии» наглядно демонстрируют жилищные условия многих тысяч сограждан — ветхие бараки, временные вагончики, которые, тем не менее, стоят по полвека, и на этом фоне начинается программа реновации в Москве, отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он напомнил, что депутаты Госдумы от фракции уже говорили о необходимости распространить на всю страну, на «прямой линии» этот вопрос подняла и глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. «Президент отметил, что у регионов может не хватить средств. При этом на расселение аварийного жилья выделяются федеральные деньги. Так почему бы не осваивать их более эффективно, в том числе, и в рамках механизма реновации? Почему бы не привлекать частные инвестиции, делать программу самоокупаемой? Ведь вкладываясь в программу реновации, на это рассчитывают и столичные власти», — рассуждает он.

Миронов убежден, что нельзя решать жилищные проблемы в рамках одного взятого города, эти проблемы остро стоят по всей стране, и их нужно решать с помощью различных инструментов, а реновация может и должна стать одним из них.

Среди внешнеполитических, международных тем разговора особое место по-прежнему заняла ситуация на Украине, прокомментировал «прямую линию с президентом РФ» полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Люди очень хотят, чтобы гражданская война в соседней, братской для нас стране скорее прекратилась. И я бы назвал это внимание российского общества, наших соотечественников, неравнодушных и ответственных людей в других странах — одним из тех факторов, которые помогают минскому процессу, не дают пересмотреть, исказить его смысл», — указал Грызлов, отметив, что существует только один путь к миру на Украине — это реализация Минских соглашений, точное и последовательное выполнение сторонами внутриукраинского конфликта взятых на себя обязательств. «Вот это необходимо делать киевским властям, а не запрещать социальные сети, не мешать людям общаться друг с другом», — подчеркнул он.

СК РФ начал доследственную проверку по обращению жительницы Ижевска, поступившему вовремя прямой лини с президентом РФ Владимиром Путиным.

Заявительница и еще несколько семей с несовершеннолетними детьми проживают в бараке по проезду Чапаева города Ижевска. Не смотря на то, что ввиду аварийного состояния дома проживание в нем представляет опасность для жильцов, в план расселения он включен на 2029 год.

В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Ижевска по ст. 293 УК РФ («Халатность»). Ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления.

Глава Нягани (Югра) Иван Ямашев надеется на то, что обращение жителей вагончиков к Владимиру Путину поможет ускорить расселение вагонообразований. За последние годы семь вагон-городков расселили. Осталось 20. Чтобы и их расселить, необходимо порядка 2 млрд рублей.

С 2012 года власти Югры активно занимаются расселением вагончиков (балков). Действует региональная программа. В Нягани расселили 500 вагончиков, новое жильё обрела тысяча человек. Ещё порядка трёх тысяч ждут и надеются на скорое переселение.

Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Югры. Проводится проверка.

Решение экологических проблем Находки требует принятия на федеральном уровне нормативных документов, регулирующих экологические вопросы перевалки угля, заявил депутат Госдумы от Приморского края Виктор Пинский («Единая Россия»), комментируя «Прямую линию с президентом РФ». «Это уже федеральная повестка. Поэтому на федеральном уровне надо принимать решения, устанавливать нормы и правила, которые бы эту деятельность регулировали», — указал он.

Между тем, в РФ есть технологии, позволяющие решить проблему в городе, например, «специальные составы для орошения пыли, и защитные экраны». Кроме того, утверждает Пинский, «ряд стивидоров (компании, осуществляющие погрузку и разгрузку судов) — самые добросовестные из них — сами настаивают на том, чтобы были созданы правила, при условии выполнения которых перевалка угля будет разрешена».