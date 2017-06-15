Ярославль, 15 июня, 2017, 17:38 — ИА Регнум. 15 июня в Ярославле на площади Челюскинцев сгнившее дерево упало на проезжую часть и припаркованные автомобили, по счастливой случайности никто не пострадал, Сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Волгин ИА REGNUM Гнилое дерево рухнуло в центре Ярославля

Происшествие можно было бы посчитать рядовой случайностью если бы не заявление свидетелей и жильцов близлежащего дома. По их словам, они не однократно информировали городские власти о возможном падении дерева, ствол которого сгнил у основания. В ответ им было предложено оплатить стоимость работ по спиливанию дерева и его утилизации.

В настоящий момент проезд по площади Челюскинцев ограничен, коммунальные службы города оперативно расчищают проезжую часть. В результате происшествия повреждён один автомобиль.