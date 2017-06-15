Ставрополь, 15 июня, 2017, 17:34 — ИА Регнум. «На банковский счет домовладения заявительницы из села Краснокумское уже переведена компенсация в размере 60 тысяч рублей», — заявил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, комментируя ситуацию в селе Краснокумском, жительница которого задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии с президентом».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

До сегодняшнего дня компенсации в селе Краснокумском Георгиевского района получили 1131 человек. Всего в селе проживает около 17,5 тыс. человек. Георгиевский район подвергся серьезному наплыву паводковых вод. Подтопило там порядка 400 домов, в том числе, Валентины Саковской, семья которой насчитывает шесть человек.

Семья Саковской не попала в основной список, направленный в Минтруд региона администрацией села. Однако она оказалась в дополнительном списке из 344 человек, средства которым были перечислены 15 июня до «Прямой линии с президентом».

«Пока в край не поступили выделенные для помощи подтопленцам федеральные средства, выплаты ведутся из регионального бюджета. На сегодня в крае компенсации в размере 10 тысяч рублей проведены для 12 005 человек, в размере 50 тысяч рублей — для 344 человек, по 100 тысяч рублей — для 229 человек», процитировали ИА REGNUM слова губернатора в пресс-службе главы региона.

Напомним, что для помощи пострадавшим Резервный фонд региона был увеличен до 810 млн рублей. Из этих средств и идут выплаты компенсаций. Еще около 950 млн рублей выделило 13 июня правительство РФ.

Если выплаты компенсаций в размере 10 тыс. рублей в крае практически завершены, то формирование списков на получение компенсаций по 50 тыс. и 100 тыс. рублей еще в самом разгаре. Получателей этих компенсаций тоже ожидается много. Из села Краснокумского списков на получение этих средств еще не поступало, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении министерства труда и соцзащиты населения.

Жительница Краснокумского также претендует на подобные выплаты, поэтому ей необходима оценка специально созданной для этого комиссии. Женщина заявила президенту Владимиру Путину, что для работы комиссии ей необходимо уплатить 6 тыс. рублей и еще 1,8 тыс. за справки в МФЦ.

«Информация о том, что документы для людей в районе паводка якобы выдаются платно — это сигнал тревоги. Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены», — пообещал глава Ставрополья.

В настоящее время он на месте, в Краснокумском, разбирается в ситуации. В Георгиевский район также направлена проверка контрольного управления аппарата правительства края.

Глава края еще раз опроверг слухи о своем мнимом увольнении.

Читайте также: СМИ торопятся отправить главу Ставрополья в отставку после вопроса Путина

Напомним, президент России Владимир Путин во время «Прямой линии с президентом» поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить использование федеральных средств, выделенных для помощи пострадавшим от майского паводка.

Читайте по теме: Ставрополь: Владимир Владимирович, где деньги?

«Федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хотел задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу, где деньги?» — обратился к главе Ставрополья Владимир Путин.

Прокуратура Ставрополья уже приступила к проверке поступивших к президенту страны данных.

Паводок на Ставрополье произошел 24 мая 2017 года. Подтопленными оказались 29 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях.