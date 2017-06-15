Москва, 15 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Само по себе повышение ставки Федеральной резервной службы США не сильно повлияло на курс рубля, но общая тенденция ужесточения денежно-кредитной политики США отрицательно скажется на российской валюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

ФРС на заседании 14 июня приняла решение повысить базовую ставку до 1−1,25%. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин уже отметил, что подобное решение повлечет за собой постепенное ослабление курса рубля. Евгений Волков согласен с такой оценкой министра.

«Учитывая дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США, доллар будет укрепляться, усиливая давления как на другие валюты, так и на товарный рынок. В результате, рубль будет снижаться в долгосрочной перспективе», — считает Волков.

При этом, говорит Волков, изменение баланса ставок делает инвестиции в рублевые активы менее выгодными.

«Учитывая слабые перспективы рубля. можно предположить, что отток из облигаций федерального займа в ближайшее время будет усиливаться», — отмечает Волков.

По его словам, уже осенью цена одного доллара достигнет 62−64 рублей.

«Но в случае сильного падения цен на нефть или серьезного усиления санкций против РФ, курс может краткосрочно упасть до 70 рублей за доллар», — предполагает Волков.