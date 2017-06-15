«С решения ФРС начнется долгосрочное снижение рубля»
Москва, 15 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Само по себе повышение ставки Федеральной резервной службы США не сильно повлияло на курс рубля, но общая тенденция ужесточения денежно-кредитной политики США отрицательно скажется на российской валюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.
ФРС на заседании 14 июня приняла решение повысить базовую ставку до 1−1,25%. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин уже отметил, что подобное решение повлечет за собой постепенное ослабление курса рубля. Евгений Волков согласен с такой оценкой министра.
«Учитывая дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США, доллар будет укрепляться, усиливая давления как на другие валюты, так и на товарный рынок. В результате, рубль будет снижаться в долгосрочной перспективе», — считает Волков.
При этом, говорит Волков, изменение баланса ставок делает инвестиции в рублевые активы менее выгодными.
«Учитывая слабые перспективы рубля. можно предположить, что отток из облигаций федерального займа в ближайшее время будет усиливаться», — отмечает Волков.
По его словам, уже осенью цена одного доллара достигнет 62−64 рублей.
«Но в случае сильного падения цен на нефть или серьезного усиления санкций против РФ, курс может краткосрочно упасть до 70 рублей за доллар», — предполагает Волков.