Калининград, 15 июня, 2017, 17:01 — ИА Регнум. В Калининградской области официально зарегистрирован первый кандидат в губернаторы. Сегодня, 15 июня, кандидатское удостоверение из рук главы облизбиркома получила Екатерина Тимофеева, представляющая региональную ячейку экологической партии «Зелёные».

Личная страница на «Фейсбуке» Кандидат в калининградские губернаторы Екатерина Тимофеева

По итогам тайного голосования в облизбиркоме, кандидатура Тимофеевой была утверждена для участия в досрочных губернаторских выборах.

Екатерине Тимофеевой 35 лет. Она, как сама призналась в соцсети, «человек новый» в Калининградской области. С 2011 года возглавляла экологическую общественную организации «Камча» на Камчатке. Также известно, что пять лет назад Тимофеева получила грант молодёжного форума «Селигер» на реализацию программы «Опекун животных».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что не так давно губернаторские амбиции озвучил лидер калининградских коммунистов, депутат облдумы Игорь Ревин. В апреле высший совет ЛДПР выдвинул на выборы губернатора Калининградской области своего координатора в российском эксклаве Евгения Мишина, прибывшего в Калининград из Москвы в прошлом году.

В стане партии «Единая Россия» на праймериз выдвинуты два кандидата — действующий врио губернатора Антон Алиханов и депутат горсовета Алексей Сагайдак.

Напомним, досрочные губернаторские выборы назначены на 10 сентября 2017 года.