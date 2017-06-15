Калуга, 15 июня, 2017, 17:08 — ИА Регнум.

Сегодня, 15 июня состоялось заседание сессии законодательного собрания Калужской области. Депутаты утвердили ряд важных документов, касающихся жизни и деятельности региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, на заседании были внесены изменения в региональный закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды».

Zskaluga.ru На заседании

Изменения касаются вопросов экологического образования и просвещения населения, формирования экологической культуры. Документ предусматривает создание в регионе системы непрерывного экологического воспитания.

Комментируя принятое решение, председатель законодательного собрания области Виктор Бабурин сказал:

«Это очень актуальная инициатива, ведь зачастую в вопросах экологической безопасности мы боремся лишь с последствиями негативной деятельности человека. При этом бережное отношение к природе, законопослушание нужно воспитывать уже с раннего возраста».

Парламентарии внесли поправки и в закон «Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области». Новшества позволят определить перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, которые нельзя использовать для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства. В частности, в перечень таких земель войдут сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций, учебно-опытных образовательных учреждений высшего профобразования, а также сельхозугодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, угодья племенных заводов.

Депутаты также расширили перечень категорий граждан, имеющих право на получение звания «Ветеран труда». Так, в закон «О ветеранах труда Калужской области» депутаты внесли изменения. Теперь звание «Ветеран труда Калужской области» может быть присвоено гражданам, удостоенным региональных наград и почётных званий вне зависимости от наличия у них права на получение мер социальной поддержки, установленных федеральным либо областным законодательством. Ранее такие категории граждан, как инвалиды, реабилитированные лица не имели право на получение звания «Ветеран труда Калужской области». Теперь принятый депутатами документ исключил это ограничение.

В рамках заседания парламентарии приняли ряд законов, касающихся поддержки инвестиционной деятельности. В частности, для организаций-участников региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов установлены пониженные ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет. Для первой категории ставка составит 13,5%, для второй — 10%. Этот же закон позволит участникам региональных инвестиционных проектов пользоваться федеральной налоговой льготой — нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет.

Отметим, что минимальный объем капитальных вложений в реализацию региональных инвестиционных проектов составляет 50 миллионов рублей, а для организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт — 750 миллионов рублей.

Кроме того, принятый закон меняет порядок применения пониженной ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет, резидентами особой экономической зоны «Калуга». Применение этой льготы теперь привязано не к календарным годам, а к году присвоения налогоплательщику статуса резидента особой экономической зоны. Это сделает ОЭЗ «Калуга» более конкурентоспособной по отношению к аналогичным зонам, созданным в других регионах.

Напомним, что резидентами ОЭЗ «Калуга» на сегодня являются 12 компаний с общим объемом планируемых инвестиций 45,9 млрд рублей, что предусматривает создание 3 508 рабочих мест.

«Когда нас спрашивают, почему область столь существенно продвинулась в части привлечения инвестиций, нужно вспомнить, что у нас многое сделано и в законодательной сфере. У нас приняты законы, которые мотивируют инвесторов вкладывать свои средства в экономику региона. Решения, принятые сегодня будут стимулировать инвесторов и дальше участвовать в этой работе», — заявил спикер областного парламента Виктор Бабурин.