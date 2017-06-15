Мурманск, 15 июня, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Тема оптимизации медицины была затронута на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, обсуждали, в частности, и судьбу больницы в городе Апатиты Мурманской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сейчас в Апатитах есть несколько лечебных учреждений, что, в целом, не влияет на доступность медицинской помощи для северян. В центре города и вовсе — стоит недострой, когда-то здесь хотели построить корпус больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Владимирович, у нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы ставить диагнозы, — заявила участница «Прямой линии», жительница Апатитов Дарья Старикова. — Закрыли кардиологию, роддом, педиатрическое отделение. Приходится ездить в соседний Кировск, а за тяжёлыми операциями в Мурманск, а это 5 часов езды от нас, не каждый сможет. У нас скорая помощь не успевает довезти людей, мама подруги умерла в карете скорой помощи от инфаркта. Хотим жить, а не выживать, и мы просим вас помочь».

Отвечая на обращение жительницы Мурманской области, Владимир Путин отметил, что «проблемы с медициной есть везде».

«Пациенты критически относятся к изменениям системы практически во всех странах, — сообщил президент. — Тоже самое происходить и в Европе, и в США. За три года в России было введено новых объектов в 10 раз больше, чем до этого. Всего две тысячи новых медицинских объектов было построено, в основном это ФАПы и поликлиники. Проблема сейчас — это нехватка узких специалистов и очереди к ним. Сейчас все стоят в очереди за талончиками, а нужно переходить к электронным очередям, чтобы это все по факту работало. Нужно обеспечить доступность медицинской помощи. Что же касается Апатитов, то это горняцкий город, там люди работают в тяжёлых условиях и нужно исходить из этого, а не из чисто формальных вещей. Тем не менее, в Апатитах нужно либо эту больницу достроить, либо построить новую».

О недостроенном корпусе городской больницы в местных СМИ сообщалось неоднократно. С недостроя «срываются» люди: за последние 10 лет сразу несколько человек свели счёты с жизнью, спрыгнув с крыши несостоявшегося хирургического комплекса.

Известно и о проблеме доступности медицины в Заполярье. Как сообщало ИА REGNUM, старт оптимизации в сфере оказания лечебной помощи в Мурманской области сопровождался народными волнениями, причём вопросы возникали как у персонала учреждений, так и у пациентов.

Оптимизация успела принести свои плоды: к примеру, в Ковдорском районе Мурманской области объединили две больницы, после чего некоторым группам пациентов пришлось получать врачебную помощь за несколько сотен километров от дома. Возникли нарекания и в адрес работы Кандалакшской больницы, к которой была присоединена больница Умбы. Расстояние между двумя медицинскими учреждениями — более 100 км.