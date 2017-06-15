Улан-Удэ, 15 июня, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Поддержка президента России Владимира Путина ускорит решение проблем жителей побережья Байкала, считает врио главы Бурятии Алексей Цыденов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Жители острова Ольхон (Иркутская область) на Байкале в рамках прямой линии сегодня, 15 июня, пожаловались главе государства на невозможность вести хозяйственную деятельность из-за ограничений в природоохранном законодательстве.

В правительстве Бурятии ИА REGNUM сообщили, что заложниками этой ситуации оказались и жители республики.

Ранее во время рабочей поездки в Мухоршибирский район Алексей Цыденов ответил на вопрос, касающийся трудностей с осуществлением строительства, ведением подсобного хозяйства, возникающих в связи с законодательными ограничениями в прибайкальских районах.

«Поддержка президента может подвинуть любой вопрос. И, конечно, если Владимир Владимирович сказал, что поддержит — решение вопроса ускорится», — отметил Алексей Цыденов.

По его словам, ограничения действуют в центральной экологической зоне и со стороны Иркутской области, и со стороны Бурятии. В этой же зоне находится и водоохранная зона, и рыбоохранная зона, зона объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

«Эти четыре правовых режима приводят к ограничениям большого перечня видов деятельности. Например, там нельзя ездить по дорогам без асфальта, хотя мы понимаем, что это не совсем реально. Там запрещены сплошные рубки леса, в том числе противопожарные разрывы у границ населенных пунктов — я докладывал об этом президенту 4 мая в Иркутске, после пожаров. Запрещено выдавать землю в собственность, в том числе и многодетным семьям, что по поручению президента должно делаться. В центральной экологической зоне мы не можем выдавать землю в собственность даже в пределах населенных пунктов. Запрещено строительство не в пределах населенных пунктов. Запрещен перевод из одной категории земель в другую. Запрещены сплошные рубки для строительства инфраструктуры, даже для ремонта дорог, железных дорог и объектов энергетики. Все эти ограничения изначально в таком формате не предусматривались. Просто каждый из четырех правовых режимов предусматривают какое-то одно ограничение, а остальное — можно. Но, поскольку они друг на друга все наложились, получилась такая коллизия», — объяснил Цыденов.

Уточняется, что для решения озвученной проблемы, по сути, необходимо вносить ограничения в четыре закона — Водный кодекс, Земельный кодекс, Лесной кодекс, закон «Об охране озера Байкал», а также в 643-е постановление правительства РФ.

«Нами все законопроекты написаны, со всеми обоснованиями, с пояснительными записками, они были направлены в правительство РФ и сейчас проходят согласования в Минприроды, Минэкономразвития РФ и находятся в администрации президента России. Уверен, что с учетом поддержки президента Российской Федерации решение вопроса ускорится», — подытожил Алексей Цыденов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе традиционной прямой линии президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос жителя посёлка Хужир (о.Ольхон), который пожаловался на жесткие ограничения природоохранного законодательства. Путин подчеркнул, что «всё должно быть в рамках разумного», и водоохранная зона должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, но и потребностям людей, которые там уже живут.

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Глава государства отметил, что необходимо вносить изменения в действующие правила и законы, которые позволили бы осуществлять согласованно с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую нормальную, цивилизованную жизнедеятельность людей, живущих на этих территориях.