Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 июня, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области установят памятник сыну Александра Невского — Дмитрию, который носил титул — князь Переяславль-Залесский, Новгородский и Владимирский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации Переславля.

Admpereslavl.ru Макет памятника князю Дмитрию

Установка памятника запланирована в этом году в преддверии празднования 800-летия дня рождения Александра Невского. Бронзовый памятник установят в Летнем саду Переславля-Залесского около Красной площади. Автором проекта является 57-летний скульптор, заслуженный художник России Александр Рожников. Нынешний мэр Переславля Владимир Волков знаком с автором со времён своей работы в Люберецком районе Подмосковья.

Александр Рожников живет и работает в столичном регионе. Его работы находятся в Государственном историко-литературном и природном музее-заповеднике А. А. Блока в Солнечногорском районе и Государственном доме-музее П. И. Чайковского в Клину, а так же в частных коллекциях России, США, Германии, Японии, Венгрии и Болгарии.

14 июня в актовом зале администрации Переславля-Залесского Александр Рожников представил общественности 52-х сантиметровую модель скульптуры. По задумке автора фигура князя Дмитрия расположена лицом к Спасо-Преображенскому собору. Князь Дмитрий держит в руке шлем и крестится, отдавая дань памяти своему отцу или приветствует родной Переславль после долгой разлуки.

«Таким образом, прослеживается визуальная связь основных архитектурных и скульптурных объектов: Спасо-Преображенского собора, бюста Александру Невскому и памятника Дмитрию Александровичу. Дополнение исторического центра Переславля-Залесского ещё одним знаковым архитектурным произведением монументального искусства усилит значимость города и непременно увеличит туристическую привлекательность», — заявил Александр Рожников.

Александр Рожников — известный в Подмосковье скульптор. В Люберцах установлена его скульптурная композиция посвященная группе «Любэ», памятники летчикам-истребителям «Трем Иванам» и «Воину-освободителю». В Подольске стоят его работы: памятник Екатерине Великой, Воинам-интернационалистам и Льву Толстому.