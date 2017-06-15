Калининград, 15 июня, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Пользователи калининградского сегмента интернета в эти минуты активно высказывают недовольство прозвучавшим вопросом из Калининграда президенту Владимиру Путину. Напомним, сегодня, 15 июня, во время прямой линии состоялось включение из российского экслава, с территории строящегося футбольного стадиона к ЧМ-2018.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Тренер калининградской детской команды по мини-футболу Андрей Воронин спросил Путина о том, смогут ли юные футболисты тренироваться на стадионе уже после чемпионата? Глава государства назвал вопрос «странным».

"Вопрос странный, ведь стадион как раз и строится для занятий спортом. Я надеюсь, мы никогда не допустим ситуации, когда стадионы превращались в вещевые рынки», — сказал Путин.

Калининградцы в соцсетях и новостных комментариях не скрывали гнева. Вот лишь некоторые мнения:

«Владимир Владимирович, считайте, что вы не услышали сегодня Калининград».

«Неужели у Калининграда нет действительно стоящих вопросов? Ну ерунда же полная».

«Я так понимаю, Долгачёв (директор ГТРК «Калининград». — ИА REGNUM ) просто протроллил Путина, задав вопрос без ответа и без смысла».

«Я в шоке. Вот оказывается, что волнует всех жителей Калининградской области».

«Не лучший вопрос от целого региона… Стадион не волнует людей, как преподносят. Реальные проблемы надо ворошить».

«Калининград, не позорился бы. Стадион вообще не волнует калининградцев… А преподнесли, будто это самое важное событие».

Редакция уточняет, что шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде прислал на прямую линию с президентом вопрос о прогнозе негативных последствий окружения НАТО Калининградской области? Но вопрос не прозвучал в эфире.