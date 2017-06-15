Самара, 15 июня, 2017, 16:23 — ИА Регнум. «Я не понимаю, как может губернатор Меркушкин (Николай Меркушкин, губернатор Самарской области — ИА REGNUM), как и любой другой губернатор, лишить ветеранов федеральных льгот», — сказал президент России Владимир Путин, отвечая на один из вопросов во время прямой линии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Николай Меркушкин

«Проверю», — пообещал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области с начала 2017 года каждый месяц проходят согласованные с властями акции протеста с требованием вернуть льготы пенсионерам и льготным категориям граждан и отправить в отставку губернатора Николая Меркушкина. Последний митинг состоялся 28 мая около Дворца спорта авиационного завода. На этот раз в повестку митинга были включены новые требования — его участники выступали против повышения тарифов ЖКХ с 1 июля и переноса сроков капремонта домов на 20−30 лет.

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Акция согласована с властями, организатор митинга — региональное отделение КПРФ.

«В Самаре на протяжении пяти месяцев люди выходят на митинги протеста, вызванные решением губернатора Николая Меркушкина и областной властью о сокращении объема социальной поддержки пенсионеров, — прокомментировал один из организаторов акции депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. — В принятой на митинге резолюции указано, что с 1 января отменен безлимитный бесплатный проезд пенсионеров на транспорте с ограничением не более 50 поездок (после митингов с апреля лимит был увеличен до 60 поездок). С 1 января отменены льготы по ЖКХ, вместо них введены «компенсации», выплачиваемые в меньшем объеме и не всем. С 1 марта отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) работающим пенсионерам и неработающим, чья пенсия выше 19,5 тыс. рублей».

На митинге 28 мая впервые прозвучали политические требования.

«Мы обращаемся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить губернатора Николая Меркушкина в отставку в связи с утратой доверия, развалом экономики области и антисоциальной политикой по отношению к ветеранам, — привел слова из резолюции Михаил Матвеев. — Заявляем о своей решимости, в случае не исполнением властью справедливых требований возврата пенсионерам льгот, с осени перейти к более наступательным акциям протеста, перейдя в период президентской кампании бойкота выборов и включению в нашу социальную повестку акций протеста политических требований».

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