Астрахань, 15 июня, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, Астрахань можно смело переименовать в Венецию. Обрушившийся на город ливень превратил улицы города в реки разливанные. Соцсети запестрели видео и фотографиями разгула стихии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кадр с видео в группе «Типичная Астрахань» vk.com/astra30 Последствия ливня в Астрахани

Так, на залитой дождевой водой улице Дзержинского, по сообщениям очевидцев, провалилась маршрутка. Потоп у цирка. Дождевые реки и на улице Боевой, Урицкого, белгородской, у центрального загса, Калинина, площади Ленина.

«Астрахань поплыла», но «весёлое впереди, когда асфальт месяцами ремонтировать будут после размывки грунта», делятся пользователи в соцсетях. Тут же возникает и предложение задать на прямую линию вопрос президенту РФ Владимиру Путину «В каком веке будут дренажи?»

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Спецтехника на улицы города уже вышла. По словам Юрия Болотова, директора МБУ «Чистый город», на откачке воды работает 14 специализированных машин. В первую очередь, откачка дождевой воды ведётся вдоль центральных магистралей, у остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.

Astrgorod.ru Откачка воды с улиц

«При необходимости количество техники будет увеличено», — добавил Болотов.

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По данным Астраханского ЦГМС, в до конца суток 15 июня ожидается сильный дождь и ливень в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Погода не улучшится и завтра, 16 июня. Синоптики прогнозируют переменную облачность, дождь с грозой, ветер северо-западный 6−11 м/с, шквальный — 17 м/с.

Администрация города убедительно просит астраханцев быть осторожными на дорогах и не парковаться вдоль магистральных улиц, чтобы не препятствовать работе коммунальной спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ливень обрушился на Астрахань и в середине мая. Осадки непрерывно продолжались более 9 часов.