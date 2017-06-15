Красноярск, 15 июня, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Весьма интересный вопрос президенту РФ Владимиру Путину в рамках прямой линии задал житель города Ужура Красноярского края Владимир Новиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Новиков спросил, не обманывал ли кто-то президента, и что Владимир Путин делает с теми, кто пытался его обмануть.

«Я думаю, у каждого из здесь сидящих есть опыт, когда его пытались обмануть. Практически у всех граждан страны, — ответил президент. — Такого не бывает, чтобы нас не пытались обмануть. И я тоже человек, меня тоже пытаются иногда обмануть. Бывает. Но даже в этом случае, когда я это вижу, я никогда не действую суетливо. И прежде чем как-то отреагировать, я всегда еще посмотрю, даже если я убежден в том, что это была попытка обмана. Я посмотрю, каковы мотивы, чего этот человек хотел, к чему он стремился. Но я этого не забуду».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит сегодня, 15 июня. Она проводится уже в 15-й раз.