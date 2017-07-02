Санкт-Петербург, 2 июля, 2017, 12:24 — ИА Регнум. 19 июня Временное Правительство постановило обнародовать обращение к флоту. В обращении указывается, что деятельность неприятельского флота усиливается.

Анархисты

«Армия уже перешла в наступление, ее самоотвержение спасает страну от грозящей ей извне опасности, и флот тоже покажет, что великий дар свободы не ослабил, а наоборот, увеличил его силу, вдохновение и способность к подвигам».

Вышел приказ Керенского о прекращении отпусков в связи с наступлением и о возврате в части уволенных на полевые работы и отпуска. «Все неявившиеся немедленно без законных причин будут судимы, как дезертиры».

Начался штурм дачи Дурново, занятой анархистами. Из правительственного сообщения:

«Ввиду сведений о том, что освобожденные арестанты скрываются на даче Дурново, занятой анархистами, Временное Правительство предписало через министра юстиции прокурору петроградской судебный палаты произвести на даче обыск и арест виновных в этом деле лиц, при содействии воинской силы, ибо можно было предвидеть вооруженное сопротивление. Министр юстиции Переверзев вместе с прокурором суд. палаты и в сопровождении наряда войск прибыли около 4 часов утра 19 июня к даче Дурново.

Через комиссара милиции находившимся в даче было предложено выдать освобожденных арестантов, указать виновников и впустить представителя власти. После переговоров находившиеся в даче отказались исполнить эти требования, вследствие чего войска заняли дачу. Навстречу войскам были брошены бомбы, которые не разорвались. Все находившиеся в даче, в числе около 60 человек, были арестованы, причем один из бывших на даче, но документам Аснин, найден мертвым».

В связи с разгромом дачи Дурново поднялась тревога в рабочих кварталах. На Выборгской стороне 3—4 завода остановились, стали поступать тревожные известия с Петроградской стороны и из-за Нарвской заставы. На заседание Исполкома каждую минуту прибывали возбужденные группы представителей от заводских комитетов, которые передавали, что в рабочих кварталах настроение кипит, что рабочих трудно удержать, что завод останавливается за заводом.

Утром на заседание Исполкома явились представители заводов, расположенных в районе дачи Дурново, а также представители анархистов. Представители анархистов заявили, что при аресте и обыске на даче Дурново казаки и солдаты произвели ряд бесчинств, избиений, а также убили анархиста Аснина.

Рабочие, бывшие на даче Дурново утром, сообщили, что они не были свидетелями ночных событий, но что они застали на даче Дурново картину полного разгрома, причем разгром этот, очевидно, был произведен ночью. Представитель прокуратуры дал сведения, опубликованные Временным Правительством.

Дача Дурново

Исполком постановил: образовать особую следственную комиссию из представителей районных Советов, Исполкома, партий и прокурорской власти, которая должна в 24 часа расследовать события на даче Дурново. Вместе с тем Исполком постановил обратиться к товарищам рабочим и солдатам с призывом о необходимости сохранения спокойствия и продолжения работ вплоть до выяснения всех обстоятельств событий на даче Дурново.

Представители следствия выяснили, что Аснин был убит из винтовки пулей, которая вошла в правое плечо и вышла в левое.

Судебный следователь по делу арестованных анархистов, ввиду того, что все арестованные отказались давать ему показания, и личности арестованных не выяснены, а им грозит тяжелое наказание за противозаконное освобождение арестованных из Крестов, — постановил держать их в тюрьме.

Явившиеся утром 19 июня следственные власти констатировали разгром дачи, а также то, что в помещении эмигрантов-анархистов взломаны чемоданы и расхищено их имущество.

Мимо дачи Дурново проезжал автомобиль, из которого какой-то офицер разбрасывал перепечатанное правительственное сообщение о даче Дурново. Толпа остановила автомобиль и избила офицера. На его выстрелы из дачи вышли представители следственной комиссии. Допрошенный офицер сообщил, что он за свой счет перепечатал правительственное сообщение и начал его разбрасывать, надеясь внести успокоение среди рабочих.

Троцкий комментирует нападение на дачу:

«Министр юстиции Переверзев, осрамившийся несколько дней перед тем с дачей Дурново, решил взять реванш и под предлогом розыска беглых арестантов произвел на дачу новый налет. Анархисты сопротивлялись, в перестрелке один из них был убит, дача подверглась разгрому. Рабочие Выборгской стороны, считавшие дачу своей, подняли тревогу. Некоторые заводы приостановили работу. Тревога перекинулась на другие районы, также и на казармы.»

На заседание Всероссийского Съезда Советов приглашены с совещательным голосом представители заводов, партийных организаций и полков. Церетели выступает в поддержку наступления:

«Наша революционная армия перешла в наступление, она показала, что революция не ослабила, а укрепила ее… Отныне со стороны революционной России заявляется твердое и неуклонное стремление защищать свою свободу, свою территорию от всякого посягательства… Наше наступление должно укрепить международную революцию…

Если наша армия сможет сделать то, что не могли осуществить скованные царизмом войска, если она сумеет доказать вторгшимся империалистическим войскам, что все их надежды закрепить свои завоевания рушатся о стойкость революционной армии, то мы можем быть спокойны за судьбу русской революции».

Солдаты в окопах

Чернов и Скобелев также выступают в защиту наступления и призывают Съезд поддержать наступающую армию. Войтинский от имени меньшевиков и эсеров оглашает воззвание к действующей армии, схожее с речью Церетели.

Мартов от имени фракции меньшевиков-интернационалистов заявляет, что его фракция снимает с себя ответственность за исход наступления.

«В этом наступлении мы ясно видим лицо всемирного империализма и потому отказываемся от поддержки этого наступления и повторяем свои прежние лозунги: «Долой войну, да здравствует Интернационал!».

Позерн от имени объединенных интернационалистов и большевиков оглашает заявление, в котором осуждает наступление и возлагает ответственность за него на Временное Правительство и поддерживающие его партии меньшевиков и эсеров.

Бунд, трудовики, энесы, Исполком Совета Крестьянских Депутатов в своих заявлениях по мотивам голосования присоединяются к воззванию эсеров и меньшевиков.

Зиновьев в своей речи по мотивам голосования говорит:

«Вы приветствуете сегодня революционную армию в том смысле и в том духе, как ее приветствовал Шейдеман, а мы приветствуем революционную армию в том смысле, как ее приветствовал краса и гордость III интернационала Карл Либкнехт… В одной из газет на днях уже говорилось, что надо справиться с революционным Петроградом. Товарищи, вы катитесь, но наклонной плоскости, вам придется справляться с революционной Москвой, с революционной Россией… Посылая приветствия солдатам на фронте, мы говорим, что мы не можем забыть того, что вы ставите на карту все положение страны, что вы увеличиваете в 100 раз разруху, что вы ставите на лезвие ножа все положение революции».

Луначарский добавляет:

«Мы знаем, что поражение в той военной авантюре, в которую вы теперь втянули русских солдат, было бы страшным бедствием и поэтому, если мы не берем на себя ответственности за результат вашего политического поведения, мы ни в коем случае не возьмем на себя и ответственности за. хотя бы малейшую дезорганизацию армии в данный момент…»

Ногин характеризует наступление как «преступление».

Воззвание эсеров и меньшевиков принимается всеми голосами против 74. Съезд переходит к обсуждению событий на даче Дурново. Выступает Церетели:

«На даче Дурново под флагом идейного анархизма скрываются уголовные преступники, совершившие вчера во время манифестации насильственное освобождение арестованных уголовных преступников из Крестов. Временное Правительство получило сообщение, что на даче Дурново находятся и некоторые из числа освобожденных. Временное Правительство предписало министру юстиции арестовать этих лиц, если понадобится, то при помощи воинской силы. Так как анархисты отказались сдаться, то помещение заняли войска и все находившиеся там лица были арестованы. Один из присутствующих там анархистов, по показанию некоторых, покончил самоубийством.

Предварительное следствие будет произведено в 24 часа и невиновные будут выпущены, а уголовные и те, кто их освобождал, будут переданы суду. Далее, бежало 400 человек из Пересыльной тюрьмы и 60 чел. из арестного дома, и администрация тюрьмы будет привлечена к ответственности за бездействие власти».

Оратор призывает съезд поддержать правительство единодушным голосованием. Выступают представители заводов.

Рабочий выступает на митинге

Валиков (завод Феникс) говорит, что 3—4 дня назад он был на даче Дурново и там царствовал образцовый порядок. Сейчас там все разгромлено, истоптано, уничтожено войсками по приказу министра юстиции и будто бы во имя революционного порядка. Найденный мертвым товарищ не кончил самоубийством, а был застрелен солдатами, причем на плече у него штыковая рана. Если бы вопрос шел об уголовных, то рабочие добровольно их нашли бы и выдали.

Чернов выражает надежду, что другие представители с заводов пе будут одобрять то, что систематически организовывалось на даче Дурново, как, например, захват типографии «Русской Воли», освобождение 7 арестованных из Крестов. Находит разгром помещения попятным, ввиду возмущения, накопившегося против дачи. Говорит, что если рабочие добровольно выдали бы уголовных, то почему они не найдут 460 бежавших, «которые находятся на заводах». Указывает на опасность захвата власти уголовниками, как было в Томске, на опасность анархии и предлагает поддержать революционное правительство.

Жуков (завод Эриксон) заявляет, что представитель правительства говорит, будто они борются с анархией, но почему поломаны там шкафы, разорваны картины, расхищены драгоценности, разгромлены профсоюзы и дела рабочих организаций? Это борьба не с анархией, а с революцией.

Если анархисты освободили 7 человек, то напрашивается мысль, кто освободил 460 человек, — не контр-революционеры ли, которые теперь пытаются обвинять рабочих? Анархисты призваны к порядку, но Церетели говорит, что придется призвать и других к порядку. Кого же теперь думают призывать к порядку?

Кроме одного убитого, на даче есть 2 так избитых, что они едва ли выживут. Среди выпущенных есть большевик — поручик Хаустов, которого никак нельзя назвать уголовным, так как его обвиняют в государственной измене. Ряд лиц арестовано по предписанию контр-разведочного бюро, которое состоит из старых Мясоедовых и не подлежит контролю Исполкома, Поэтому среди рабочих Петрограда давно уже назрел вопрос об этом правительстве, которое пускает кровь рабочим. Долой министров-капиталистов! Россия должна поставить революционную власть и рабочие не допустят, чтобы все время провоцировался рабочий класс. Надо, чтобы Съезд произвел расследование происшедшего.

Ефимов (завод старый Парвиайнен) говорит о возмущении в рабочих кругах и заявляет: «мы более терпеть не в силах и по первому призыву Петроградского Комитета РСДРП все, как один, выйдем на борьбу с контр-революцией».

Буняков говорит, что не сочувствует нападению на типографию «Русской Воли», как и вообще анархистам, но спрашивает: «почему же министры, именующие себя социалистами, не борются с погромной агитацией этой газеты?».

Рабочие завода Старый Парвиайнен

Куриченко говорит, что «это не напрасно произошло, что в один и тот же день было наступление армии и наступление внутри…»

Оличев выступает от батальона Семеновского полка с разъяснением, что хотя они и были вызваны с разрешения Исполкома, но разгром и арест производили другие части и казаки, им неизвестные, которых они встретили, но дороге вместе с арестованными.

Зиновьев, приглашенный выступить с резолюцией от лица делегатов рабочих и армии, выражает удивление: почему так много говорят о выпуске из Крестов 7 арестованных и так мало о побеге 400.

«Вы здесь во многом упрекали петроградских рабочих. Вы говорили, что вы в них разочаровались, что они говорят по шпаргалке, что у нас анархия, что у нас нет организации. Товарищи, неужели в глубине души вы верите в эти вздорные обвинения. Это смешно думать…

Неужели вы верите, что среди рабочих, которые имеют за собой десятилетия движения, господствует просто пресловутая «анархия». Посмотрите глубже, вникните в положение вещей и вы увидите, что здесь есть нечто глубинное. Не представляйте себе дело так, что это какие-то заговорщики, которых нужно осудить, произнести им еще несколько анафем, и все как рукой снимет.

Вы утешаете себя тем, что вчерашняя демонстрация была кем-то подстроена. Неужели вы этому верите? Вы каждый конфликт затыкаете более или менее беспомощной резолюцией и несколькими анафемами против нас.

Сегодня, как раз в тот момент, когда здесь говорились столь грозные филиппики против нас, на Невском проспекте разгуливали шовинистические демонстрации с трехцветными знаменами. Как же вы хотите, чтобы Петроградские рабочие не волновались?

Мы говорим вам, что сегодня можно было удержать движение только потому, что ваши товарищи, Чхеидзе, Гоц и др., согласились немедленно на то, что следственная комиссия, с участием петроградских рабочих, будет создана. Вот два метода ликвидации конфликтов… (Указывает на мирную ликвидацию конфликта с захватом типографии «Русской Воли» и на то, как в газете «Речь» кадеты возмущались властью, которая не может прямо расправиться с анархистами) Там изо дня в день разжигали, требовали от вас непременно проявить сильную власть в этом вопросе. Когда потом все это, как, но нотам, разыгрывается именно так, как хотелось милюковцам, когда проливается кровь, то понятно, что петроградские рабочие начинают волноваться».

Мартов находит, что правительство было право, арестовывая, но это само собой ясно и в резолюции указывать не должно. Зачитывает резолюцию, где предлагается организовать следственную комиссию.

Съезд большинством всех против 74 принимает резолюцию, предложенную эсерами и меньшевиками.

Григорий Зиновьев

Деникин пишет о первых успехах наступления:

«19-го атаки повторились на 60-тиверстном фронте, между верхней Стрыпой и Нараювкой. За два дня тяжелого и славного боя русские войска взяли в плен 300 офицеров, 18.000 солдат, 29 орудий и много другой военной добычи; овладели неприятельскими позициями на многих участках, и проникли в расположение противника на 2−5 верст, отбросив его, на Злочевском направлении, за Малую Стрыпу.»

Суханов пишет о прошедших 19 июня манифестациях в поддержку наступления:

«В Петербурге о начавшемся наступлении стало известно в понедельник днем. На Невском начались сборища и «патриотические» манифестации. Столичное мещанство под предводительством кадетов потянулось на улицу. Шествия, локализованные в центральных кварталах, были невелики, но бурны и полны одушевления. Во главе каждой манифестировавшей группы несли, как иконы, большие и малые портреты Керенского.

На Невском я встретил, между, прочим, манифестацию плехановской группы «Единство». Окруженная сотней—двумя разных господ, посреди улицы двигалась какая-то колесница, разубранная цветами, с огромным портретом героя 18 июня. На колеснице же восседал старый ветеран революции, Лев Дейч, что-то выкрикивавший толпе, а может быть, распевавший в патриотическом восторге. Жалкое, удручающее зрелище!»

Троцкий так комментирует эти события:

«19 июня происходили на Невском патриотические манифестации, под руководством кадетов и с портретами Керенского. По словам Милюкова, «это так было не похоже на все то, что происходило на тех же улицах накануне, что к чувству торжества невольно примешивалось чувство недоверия». Законное чувство! Но соглашатели вздохнули с облегчением. Их мысль немедленно же поднялась над обеими демонстрациями в качестве демократического синтеза. Чашу иллюзий и унижений этим людям суждено было допить до дна.

В апрельские дни две демонстрации, революционная и патриотическая, вышли навстречу друг другу, и их столкновение тут же повлекло за собой жертвы. Враждебные демонстрации 18 и 19 июня прошли одна вслед за другой. До непосредственного столкновения на этот раз не дошло. Но избежать его уже нельзя было. Оно оказалось лишь на две недели отодвинуто.»

Начались выборы в Петроградскую центральную городскую думу из представителей районный дум.

Справка ИА REGNUM

Сергей Мясоедов — царский полковник, жандарм. Несколько раз обвинялся в шпионаже на Германию (Гучковым в 1912 году и начальником контрразведки в 1915). В 1915 повешен по резолюции верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича.