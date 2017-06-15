Петропавловск-Камчатский, 15 июня, 2017, 15:57 — ИА Регнум. На Камчатке, как и в других регионах страны, остро ощущается нехватка врачей узкой специализации в больницах. Проблема региона еще и из-за отдаленности региона, так как не все специалисты соглашаются ехать работать в отдаленный субъект. Из-за нехватки специалистов, как передает корреспондент ИА REGNUM, практически во всех больницах можно наблюдать очереди.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

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«До драк (в очереди за талонами к врачам) не доходит, но ситуация напряженная. Ну, а что сделать, если врачей на всех не хватает. Они принимают как могут. К нам едет мало специалистов — не каждый захочет работать в условиях региона, где девять месяцев зима, а все остальное, как говорится, осень», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM врач одной из больницы Петропавловска-Камчатского.

Как рассказали в минздраве края, в 2016 году на работу в учреждения здравоохранения Камчатки приняты 137 специалистов с медицинским образованием, прибывшие в край из других регионов страны. Приехали 99 врачей и 38 специалистов со средним медицинским образованием. Среди них есть акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, фельдшеры, инфекционисты, онкологи, офтальмологи, терапевты. На 1 января 2017 года в учреждениях здравоохранения края в общей сложности работало 8 245 человек, в их числе 1 286 врачей и 3027 специалистов из числа среднего медицинского персонала. Но дефицит кадров сохраняется. В основном не хватает узких специалистов: анестезиологов и реаниматологов, неврологов, нейрохирургов, детских кардиологов, педиатров, эндокринологов, хирургов.

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С целью решения кадрового вопроса министерство ежегодно направляет на обучение в ведущие медицинские вузы страны выпускников школ региона. В крае реализуется целый комплекс мер для привлечения и закрепления медицинских специалистов. Предусмотрены стимулирующие и социальные выплаты, компенсации некоторых видов расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, проведенный ранее опрос в больницах Камчатки показал, что на первое место среди проблем в медицине пациенты ставят как раз нехватку талонов на прием к узким специалистам.

Кроме того, местные депутаты потребовали от министра здравоохранения края разработать программу по решению кадровых проблем в сфере здравоохранения. Народные избранники надеются, что за 2−3 года это удастся сделать.

Напомним, проблема нехватки узких специалистов в больницах России была поднята во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным онкобольной девушкой из Мурманской области. Она пожаловалась не нехватку медиков.

«Проблемы с медициной есть везде… есть проблема в том, что не хватает узких специалистов и поэтому не устраняются очереди… самое главное обеспечить доступность медицинской помощи», — отметил глава государства.